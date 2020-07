Sommerzeit ist Reisezeit – in diesem Sommer ist dies krisenbedingt etwas anders. Die Ferien verbringen viele zu Hause im Garten, auf Balkonien oder mit Kurztrips in der Region. Abwechslung bietet hier das Fahrtenprogramm der MS Karlsruhe.

Das Fahrgastschiff ist wieder regelmäßig auf dem Rhein unterwegs und lädt die Besucher ein, den Fahrtwind und die Sonne auf dem Außendeck zu genießen . Ab August wird auch die 4-Häfen-Rundfahrt angeboten. Vorbei an Leopoldshafen, hinein in die Häfen Wörth, Maxau und den Karlsruher Ölhafen erreicht die MS Karlsruhe nach etwa 3,5 Stunden wieder die Anlegestelle am Karlsruher Rheinhafen.

Eine weitere Möglichkeit ist die Südrundfahrt. Dabei legt das Fahrgastschiff Richtung Neuburgweier ab. Vorbei an der Uferlandschaft an der Mündung des Altrheins nimmt die MS Karlsruhe Kurs auf Maxau. Vorbei am Goldgrund, dem Hofgut Maxau und dem Knielinger See wendet das Schiff an der Rheinbrücke und kehrt nach etwa zwei Stunden in den Hafen zurück.

Ab September sind auch wieder längere Fahrten geplant. Die Fahrten finden unter Beachtung aller Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen der Corona-Verordnung statt.

Info