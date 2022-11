Am letzten Novemberwochenende erhalten Kinder ab zehn Jahren, die einmal selbst einen Roboter programmieren wollen, die Gelegenheit dazu. Die Kinder- und Jugendbibliothek und der Karlsruher Bezirksverein des VDI bieten in Kooperation mit der Hochschule Karlsruhe wieder Online-Malroboterkurse an.

Am Samstag, 26. November und am ersten Adventssonntag, 27. November, gibt es von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr Termine. Der Kursablauf sieht folgendermaßen aus: Die Roboter stehen in der Hochschule Karlsruhe und die Teilnehmer können sie von zuhause aus programmieren und lernen, wie sich der Roboter nach den eigenen Anweisungen bewegt. Im Anschluss an die Einführung ins Programmieren können die Kinder ihrem Roboter beim Malen über eine Webcam zusehen. Mit der eigens entwickelten grafischen Programmiersprache „Cody++“ bekommen so auch jüngere Kinder und interessierte Eltern einen Einblick in die Denkweise eines Programmierers. Sie programmieren mithilfe einzelner Puzzlestücke einen Malroboter, der diese Programme anschließend zu Bildern umsetzt. Um am kostenlosen Malkurs teilzunehmen, können sich Interessierte online über die Website des VDI www.vdi-karlsruhe.de anmelden. Die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme sind auf der Website der Hochschule Karlsruhe zu finden. Weitere Informationen und Zugangsdaten erhalten die Teilnehmer vor dem Kurstermin per E-Mail.