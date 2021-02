Die Pamina-VHS mit Sitz in Wissembourg bietet am 20. März, 14 bis 17 Uhr, einen Workshop „Elsassisch schreiwe“ unter Leitung von Bénédicte Keck vom OLCA in Strasbourg an. Die Veranstaltung findet digital statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 0033/388949564 oder E-Mail: info@up-pamina-vhs.org.