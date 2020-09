„Simultan in neun Räumen süd + west“ heißt die aktuelle Ausstellung von Hannes Jung. Der Künstler stellt seine an die Fresco-Malerei angelehnten Werke in Cafés, Bars und kleinen Geschäften sowohl in der Süd- als auch in der Weststadt aus.

Im vergangenen Jahr organisierte der 59-Jährige die überregional wahr genommene Reihe „10 Tage – 10 Räume“ mit verschiedenen Kreativen aus der Fächerstadt. Nun fokussiert sich der studierte Architekt und Absolvent der Karlsruher Kunstakademie auf seine eigenen Objekte und Gemälde.

„Ich lasse mich vom Prozess des Malens selbst inspirieren. Es geschieht etwas, wenn ich vor der Leinwand stehe. Ich weiß letztlich nie, was ganz am Ende steht. Auf die Idee beispielsweise ein Pferd zu malen, würde ich nie kommen“, sagte der abstrakt, aber durchaus im figurativen Stil arbeitende Badener. Durchaus haben die Werke des Karlsruhers, der sich zudem mit seinem Saxophon der experimentellen Musik verschrieben hat, eine leichte melancholische Ader.

Werke sind noch bis zum 19. September zu erleben

Die Reihe „Simultan in neun Räumen – süd + west“ läuft vom Freitag, 11. September, bis zum Galerientag am Samstag, 19. September. Die Vernissage findet diesen Freitag ab 19 Uhr gleichzeitig in verschiedenen Räumen statt: Café Lottis Traum, Hirschstraße, Weststadt, beim Gutenbergplatz und der Bioweinbar, Marienstraße 68, Südstadt, bei der Schauburg.

Experimentelle Musik und Klangimprovisationen gibt es aus dem Fenster der Lokalitäten. Die Finissage ist am 18. September ab 19 Uhr unter anderem in der Kleinen Weinkneipe „Otto“, Yorckstraße 8, Weststadt. An der Kreuzung Uhland-/Goethestraße soll eine Klang-Performance stattfinden. Die Reihe endet im Projektraum Atelier y-acht von Hannes Jung und Kollegin Almut Glinin sowie weiteren Künstler-Kollegen in der Yorckstraße 8 im Hinterhof. Infos mit allen Daten: www.projektraum-y-acht.de .