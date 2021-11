Am Wochenende lädt der Kunsthandwerkermarkt zum Bummeln, Staunen und Kaufen ein. Kunstschaffende geben Einblicke in ihr Metier.

Über 100 Kunsthandwerkerinnen und -handwerker präsentieren am Wochenende, 6. und 7. November, von 11 bis 18 Uhr in der Ettlinger Schlossgartenhalle, im Schloss und auf dem Schlosshof ihre Waren. In außergewöhnlicher Vielfalt bieten sie Künstlerisches und Kunsthandwerkliches, Informationen über die Herstellungsweise und Vorführungen bieten einen interessanten Einblick.

Es finden sich Glasbläser, Buchbinder, Mode- und Accessoires, Filz in Variationen, Seiden- und Lederwaren, Schals, Goldschmiede und Schmuckdesign, Kunstfotografien, gemalte Werke, Grafiken, Bilder der verschiedensten Stilrichtungen, Holzfiguren und Holzspielsachen, Keramikwaren, Porzellanmalerei, Dekorationsartikel, Glückwunschkarten, verführerische Düfte in handgefertigten Pflanzenölseifen sowie Aroma Melts und mehr. Der Eintritt ist frei.

Info

Stadtinformation Ettlingen, Telefon 07243 101330 oder 07243 101502, E-Mail: kultur@ettlingen.de, Internet: www.ettlingen.de.