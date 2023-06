Eine Entwicklung, die zum weltweiten Exportschlager wurde: Der Buhlbacher Schlegel sorgt für eine optimale Druckverteilung in der Sekt- und Champagnerflasche und verhindert so das vorzeitige zerspringen des wertvollen Glas. Der Vorläufer der auch heutig noch gängigen Flaschenform kommt aus dem Schwarzwald.

Denn in früheren Zeit ging durchaus mal die Hälfte aller mit Champagner gefüllten Flaschen zu Bruch, bevor sie überhaupt bei der wohlhabenden Kundschaft ankamen. Ein enormer Verlust – auch für die Produzenten des prickelnden Wassers. Eine besondere Glasmischung und die heute noch typische Eindellung am Boden der Flaschen verschafften Abhilfe und kamen bald auf der ganzen Welt zum Einsatz. Erfunden wurde der „Exportschlager Buhlbacher Schlegel“ in der Nähe von Baiersbronn im Schwarzwald. Denn dort gab es eine Glashütte, die im 18. und 19. Jahrhundert zu den bedeutendsten der Region zählte.

Zwei Millionen Flaschen im Jahr

Heute ist das Gelände für Besucher geöffnet. Ein Verein kümmert sich um die Ausstellung, den Erhalt der Gebäude und der Außenanlage sowie die Renovierung von weiteren Räumlichkeiten. Besucher können sich auf eine Zeitreise durch die rund 250-jährige Geschichte des Ortes begeben.

Denn im einstigen Turbinenhaus veranschaulichen Glastafeln die Geschichte der Glasherstellung sowie die Historie der Glashütte, die untrennbar mit alten Handwerken verwoben ist: Köhler, Aschebrenner, Holzfäller, Fuhrleute, Flößer und Glasmachern waren in und um die Glashütte beschäftigt. Und das Geschäft florierte. Etwa zwei Millionen mundgeblasene Flaschen im Jahr wurden zu Hochzeiten in die ganze Welt geschickt. „Der Glasträger war das einzige Transportmittel für die in Buhlbach gefertigten Glasartikel. Er wanderte mit einer eigens für den Flaschentransport gefertigten Kraxe auf dem Rücken über die schmalen Schwarzwald-Pfade zu den großen Märkten und Handelszentren seiner Zeit“, erzählt Gästeführerin Christine Bissell beim Ausstellungsrundgang. Auch die Vorläufer der Öchsle-Weinwaage sind hier zu sehen.

Historisches Handwerk

Im Gesteinsmahlhaus nebenan geht es dann durch die historischen Werkstätten: eine Schmiede, eine Gesteinsmühle und eine Schleiferei sind erhalten. Im Obergeschoss durchschreiten Besucher die Lebenswelt der Glasmacher mit zwei beengten Arbeiterwohnungen, Küche, Waschküche, einem Klassenzimmer sowie einem nachgestellten Empfangszimmer für die Kundschaft.

Der Kulturpark Glashütte Buhlbach hat von Mai bis Oktober von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Öffentliche Führungen an diesen Tagen jeweils um 14.30 Uhr statt. Individuelle Führungen sind nach Absprache möglich. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5,50 Euro, mit Führung 10,50 Euro. Kinder bezahlen 3 Euro. Wer den Besuch der Glashütte mit einer Wanderung verbinden will, findet in dem nahe gelegenen Buhlbachsee ein schönes Ziel. www.baiersbronn.de

