Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt in Karlsruhe ein Bier, dessen Name nirgends ein Sudhaus ziert. Als sogenannte „Kuckucksbrauerei“ mietete sich das Fächerbräu bereits in drei Fremdbrauereien ein. Es geht nicht darum, einfach ein anderes Etikett auf die Flaschen zu kleben. Die Gründer des Fächerbräus wählen ihre Zutaten sorgfältig aus, und schufen so Karlsruhes erstes Bio-Bier.

Das Projekt ist allerdings noch keine Erfolgsgeschichte. „Momenten legen wir noch drauf“, gibt Christopher Wertz, der Sprecher der kleinen Firma, zu. Die Anfänge