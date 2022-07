Für Spürnasen ab 8 Jahren geht es morgen schon auf die Suche: Im Schlossgarten ermitteln Kinder am Donnerstag, 28. Juli in einem kniffligen Kriminalfall. Dafür benötigen sie eine gute Beobachtungsgabe und ein kluges Köpfchen.

Beim gemeinsamen Rätseln gilt es eine verdeckte Botschaft zu entschlüsseln. Wer hat ein fotografisches Gedächtnis und deckt die Fehler auf? Zusammen geht es ab 15 Uhr durch den barocken Garten und zwischendrin gibt es lustige Spiele.

Am 4. August bemalen Kinder und Eltern einen Trinkbecher mit ihren Lieblingsblüten. Zur Inspiration geht es durch den sommerlichen Schlossgarten – von Kastanienalleen und Ententeich bis zum Rosenrondell – überall entdecken Kinder ab 7 Jahren und ihre erwachsene Begleitung Blumen und Pflanzen. Das selbst verzierte Gefäß ist eine schöne Erinnerung an den gemeinsamen Tag im Schlossgarten oder ein tolles Geschenk für Freundinnen und Freunde. Die Sonderführung startet um 15 Uhr.

Bei der Führung „Zu Besuch am Hofe des Fürstbischofs“ am 7. August um 15 Uhr werden spannenden Fragen beantwortet und es entsteht ein vielfarbiges Bild der Vergangenheit. Die Familienführung eignet sich für Kinder ab 5 Jahren und ihre erwachsene Begleitung. Wer schon immer wissen wollte, wie sich der Alltag der Bewohner und Gäste und auch der Kinder in der Residenz des Fürstbischofs angefühlt hat, ist hier genau richtig.

Einfach eine Unterhaltung beginnen bei einem Fest? Das war in der Barockzeit nicht möglich. Stattdessen gab es eine geheime Fächersprache. Beim Ferienspaß am 11. August erfahren Kinder ab 8 Jahren, wie bei Hofe galant und unauffällig kommuniziert wurde. Nach dem Rundgang um 15 Uhr durch das Schloss, basteln alle Kinder in der Kinderwerkstatt einen eigenen feinen Fächer aus Papier und probieren die Geheimsprache gleich selbst aus.

Info

Infos zu Kosten, Dauer der Angebote und zur Anmeldung beim Service Center Schloss Bruchsal, Telefon 06221 6588815, service@schloss-bruchsal.de