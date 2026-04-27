Der österreichische Schaltgerätehersteller Kraus & Naimer schließt sein Produktionswerk in Karlsruhe. Wie das Unternehmen mitteilt, sind davon rund 120 Mitarbeiter betroffen.

Zugleich kündigt die Firma Verhandlungen über einen Sozialplan mit dem Betriebsrat an. Die Schließung des einzigen Werks in Deutschland sei Teil einer Neuausrichtung der Produktionsstruktur in Europa. Dagegen solle die firmeneigene Betriebsgesellschaft weiterhin bestehen bleiben und die Kunden wie bisher betreuen. „Uns ist bewusst, dass die Schließung des Werks in Karlsruhe für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine schwierige Situation ist“, lässt sich die Geschäftsführung in einer Pressemitteilung zitieren. Umso wichtiger sei es für sie, gemeinsam mit dem Betriebsrat einen fairen Sozialplan abzuschließen. Leider seien diese Schritte nach umfassender Abwägung verschiedener Optionen notwendig, um die Kraus & Naimer Gruppe langfristig wettbewerbsfähig aufzustellen, heißt es weiter.

Den Angaben zufolge will das Unternehmen die europäische Schalterproduktion künftig an einem „Standortcluster“ in Österreich und Ungarn bündeln. Der 1907 gegründete Hersteller von elektrischen Schaltgeräten mit Stammsitz in Wien beschäftigt weltweit rund 800 Mitarbeiter. Das Karlsruher Werk besteht seit 1962. Es war nach dem Stammwerk in Wien die zweite Produktionsstätte, die während des Aufbaus eines globalen Produktionsnetzwerks entstand.