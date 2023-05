Noch im Juni hat die Deutsche Erdwärme einen sogenannten Welltest am Geothermiebohrplatz geplant. Dann endlich könnten genaue Temperatur und Fließrate bestimmt werden. Seit vergangenen Dezember liegt die Genehmigung zum Bau einer Erdwärme-Anlage vor.

Wie der Referent für Kommunikation und kommunale Angelegenheiten, Roman Link, dem Gemeinderat nun berichtete, sei schon jetzt aber klar, dass die Temperatur des Wassers höher sei, als vermutet. Mit dem ersten Bohrloch sei man im Bereich des Buntsandsteins angekommen, wo die Spalten mit dem heißen Thermalwasser sind.

Zuvor werde ein unabhängiger Sachverständiger von der Uni Potsdam das Bohrloch überprüfen und dann für den Test frei geben. Die Firma Q-con überprüft die gewonnenen Daten anhand einer Risikostudie und berichtet ans Bergamt, so Link.

Was passiert in 3000 Metern Tiefe?

Verläuft der Welltest erfolgreich, so könne mit der zweiten Bohrung ab Juli begonnen werden. Mit der Inbetriebnahme des Kraftwerks oder Wärmenetzes könne ab Ende 2024 oder Anfang 2025 gerechnet werden, stellt Link in Aussicht. „Mit der zweiten Bohrung dürften wir schneller voran kommen, weil wir uns auf die Erfahrungen der ersten Bohrung stützen können“, ist Link zuversichtlich.

Statt der ursprünglich drei bis sechs Monate hat es nun ein Jahr gedauert, bis die Deutsche Erdwärme in der gewünschten Tiefe angekommen ist. Das löse bei ihm und in der Bevölkerung Unsicherheiten aus, so Gemeinderat Jörg Hartmann (CDU). „Daran ist nichts Beunruhigendes“, versichert Link und erklärt, warum es so lange dauert. „Eigentlich kommen wir acht Meter pro Stunde voran. Je nach Untergrund sind es aber an manchen Tagen auch nur zwei Meter pro Stunde“. Allein das Auswechseln von abgenutzten Bohrmeiseln dauere vier bis fünf Tage und mache zusätzliche Messungen und Qualitätskontrollen erforderlich. „Dann hat sich ein Bohrkopf verkantet und blieb stecken“, berichtet Link. Zuerst musste, entsprechend der Vorgaben, versucht werden, den Bohrkopf zu bergen. Dies misslang. Also wurde der Bereich um den Bohrkopf zementiert und etwas versetzt ein neuer Schacht, ein sogenannter Sidetrack, gebohrt. Dafür war der Bau einer Schanze notwendig, die den Bohrkopf am ursprünglichen Schacht vorbei führt. Das alles erfordere Planung, die wiederum mit dem Bergamt abgestimmt wird, sagt Link. Für weitere Verzögerung habe die unzureichende Zementierung in einer Tiefe zwischen 3000 und 3300 Meter gesorgt, so Link weiter. „Messungen haben ergeben, dass die Zementierung im oberen Bereich der letzten Sektion unzureichend verfüllt war“, erläutert Link.

Keine Angabe zu Kosten

Ein zweiter Zementationsversuch war technisch nicht möglich, deshalb habe man sich entschieden, erneut einen Sidetrack zu bohren. Erneut mit dem ganzen Prozedere von Plänen entwerfen bis hin zu Abstimmungen mit dem Bergamt. „In eine solche Tiefe kann man ja nicht einfach hineingucken und sehen, wo das Problem liegt oder wie es behoben werden kann“, erklärt Link. Die Kosten für die Verzögerung sei das wirtschaftliche Risiko des Unternehmens, antwortete Link auf eine weitere Frage aus dem Gremium. „Wir wollen die Anlage mindestens 30 Jahre lang betreiben. Auch deshalb geht uns Sicherheit und Qualität vor Geschwindigkeit“, so Link.

Erfreulich sei, dass es während der ganzen Zeit kein von der Bohrung ausgelöstes seismisches Ereignis gegeben habe, verdeutlicht Link anhand der Aufzeichnungen der Messstationen. Auch die Frage, auf welche Stoffe, eventuell auch gefährliche Stoffe, man bei der Bohrung gestoßen sei, blieb nicht unbeantwortet. „Gold haben wir leider keines gefunden, aber auch sonst nicht Bedenkliches“, sagt Link. Bei Fragen oder Unklarheiten könne man sich jederzeit an das Unternehmen wenden, so Link weiter und verwies auch auf das Infozentrum am Standort, das rege genutzt werde und dieser Tage seinen 1500. Besucher erwartet.