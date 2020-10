Die Karlsruher Schlosslichtspiele sollen auch im kommenden Sommer wieder stattfinden und dann wahrscheinlich bis 2024 fortgesetzt werden. Dafür hat der Gemeinderat 250.000 Euro genehmigt. Weitere 150.000 Euro sollen aus der Kasse der städtischen Kasig fließen, die für den Bau der Kombilösung zuständig ist, da die Schlosslichtspiele Teil des Baustellenmarketings sind. Ab 2022 muss die Stadt die gesamten 400.000 Euro dann selbst zahlen. In diesem Jahr waren das Lichtspektakel nur digital zu sehen. Die „realen“ Schlosslichtspiele sahen seit 2015 rund 1,7 Millionen Besucher, die digitale Version im Internet klickten in diesem Jahr nach Schätzungen der Veranstalter rund 250.000 Menschen aus aller Welt an. Die Shows seinen in immerhin 120 Ländern abgerufen worden.