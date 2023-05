Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem Kalli, der Hai, im Karlsruher Vivarium am Sonntag nach einem Unfall starb, ist nun der Unfallhergang bekannt. Zudem macht sich der Leiter des Vivariums Gedanken, wie man so einen Unfall künftig vermeiden kann.

Allerdings ist immer noch nicht klar, was am Sonntag zu der Hektik im Haifischbecken geführt hatte. Es kann ein Liebesspiel von Karla und Kalli gewesen sein, oder aber Beeinflussung von außen. In