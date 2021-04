Nach Fertigstellung der Kombilösung soll die Innenstadt ein „neues Gesicht“ erhalten. Dieses Konzept zu entwickeln, ist das Ziel des IQ-Leitprojekts Öffentlicher Raum und Mobilität Innenstadt (ÖRMI).

Lösungsansätze dafür verspricht sich die Stadt von drei Planungsbüros, die an dem Prozess beteiligt sind, darunter das renommierte Büro Gehl aus Kopenhagen. Das Büro arbeitete unter anderem für New York oder die Schweizer Hauptstadt Bern. Kopenhagen wurde bereits mehrmals zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Ziel der Überlegungen ist es, Fußgänger, Flaneure, Radfahrer und Kultur mehr Raum in der Stadt zu geben. Die Aufenthaltsqualität soll dadurch gestärkt werden. Kürzlich fand der Auftakt zur Erarbeitung des Konzepts statt.

Kosten für Konzept mit 30 Millionen Euro beziffert

Plätze werden bei dem Konzept eine wichtige Rolle spielen, beispielsweise die östliche Kaiserstraße, die Lieferhöfe, Friedrichsplatz, Durlacher Tor oder die Südliche Waldstraße. Angedacht ist auch ein echtes Entrée für die Staatliche Kunsthalle. Dort, wo aktuell noch Autos fahren, könnte in naher Zukunft ein repräsentativer Platz für die Besucher der Einrichtung entstehen und die Autospur entfallen. Zudem: Nicht erst in etlichen Jahren soll das Konzept greifen. Sinnvolle temporäre Lösungen seien auch kurzfristig möglich.

Eines sei laut Planern immer signifikant: Die Menschen wünschten sich nicht-kommerzielle Plätze zum Verweilen in der City. Also Plätze, Bänke, wo sie nicht wie in einem Café etwas kaufen und bezahlen müssen. Bei den Kosten für das Konzept sprach Oberbürgermeister Frank Mentrup von rund 30 Millionen Euro - zur Zeit ist alles noch Theorie.