Der Krieg in der Ukraine hat auch die Stadtpolitik mächtig durch geschüttelt – und belastet die Beziehung zur russischen Partnerstadt Krasnodar erheblich. Oberbürgermeister Frank Mentrup wird wohl zumindest die offiziellen Kontakte auf Eis legen.

Solche Kontakte würden schwer fallen, wenn der russische Amtskollege die Politik Putins mittrage und nur standardisierte Formulierungen ausgetauscht würden. Natürlich kann kaum erwartet werden, dass sich Kommunalpolitiker in Russland offen gegen die Kreml-Politik stellen, das weiß auch Mentrup, doch andererseits kann man sich tatsächlich jede Kommunikation sparen, bei der nur unverrückbare Statements ausgetauscht werden.

Krasnodar, eine Stadt mit dreimal so vielen Einwohnern wie Karlsruhe, liegt keine 100 Kilometer vom Schwarzen Meer entfernt, nur rund 200 Kilometer von der Halbinsel Krim – also dicht dran am Kriegsgebiet. Seit 1980 besteht zwischen beiden Städten eine Partnerstadt, gegründet noch zu Zeiten des Kalten Kriegs. Ein kleiner Beitrag zur Überwindung des Ost-West-Konflikts sollte es damals sein. Es wurde nie zur angelegten Partnerschaft, dazu ist die geografische Distanz zwischen beiden Städten schlichtweg zu groß, auf kleiner Ebene tat sich durchaus einiges. Doch nun kommt eine politische Distanz hinzu, die ohnehin schon in den vergangenen Jahren immer mehr wuchs. Auch in Karlsruhe fühlt man sich inzwischen in die Zeiten des Kalten Kriegs zurück versetzt. Die offiziellen Kanäle verstummen, Kontakt wird es vorläufig wohl nur noch auf zivilgesellschaftlicher Ebene geben.