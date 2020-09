„Bahn frei“ heißt es am Karlstor. Nachdem die Hilfsbrücken eingebaut wurden, können wieder Bahnen vom Hauptbahnhof in direkter Linie zum Europaplatz fahren. Fast sechs Monate lang war diese Verbindung unterbrochen.

Vor Beginn des Baus der Kombilösung hatte es drei Verbindungen gegeben und eigentlich sollten – so die ursprüngliche Planung – zwei Südabzweige stets offen bleiben. Nachdem die Stadt aber aus Kostengründen auf das geplante Provisorium durch die Ettlinger Straße verzichtet hatte und diesen Streckenabschnitt erst mit Inbetriebnahme der Kombilösung wieder öffnen wird, mussten Stadtbahnnutzer mit Umleitungen und längeren Fahrzeiten leben. Auch der Autoverkehr litt natürlich unter den Sperrungen.

Baustellen vor der Rheinbrücke sind auch fertig

Die Stadtbahnstrecke durch die Karlstraße muss ab Anfang April kommenden Jahres erneut für einige Monate gesperrt werden.

Aufatmen können übrigens auch die Autofahrer auf der Südtangente zwischen Knielingen und Rheinbrücke. In den vergangenen zehn Wochen wurde hier, im Vorfeld der Rheinbrücke, in mehreren Bauabschnitten der Asphalt ausgebessert, was immer wieder zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus geführt hatte. Laut Regierungspräsidium stehen rechtzeitig zum Ferienende in Baden-Württemberg wieder alle Fahrstreifen zur Verfügung.