Die neuerliche Kostensteigerung beim Bau der Kombilösung wurde vom Gemeinderat bei der letzten Sitzung mit Verärgerung zur Kenntnis genommen. Auf der anderen Seite wächst die Vorfreude auf das absehbare Ende der Bauarbeiten. Die CDU erinnerte an die zahlreichen Schwierigkeiten während der Bauphase, mit der Insolvenz der federführenden Alpine Bau als Höhepunkt. Dass die Arbeiten trotzdem so weit fortgeschritten sind, sei bemerkenswert. Auch für die SPD überwiegen inzwischen die positiven Aspekte. Man gehe davon aus, dass mit der Inbetriebnahme mehr Zuverlässigkeit und eine höhere Qualität im öffentlichen Nahverkehr zum Standard wird. Die FDP wiederum findet es wunderbar, dass die Innenstadtentwicklung schon bald losgehen kann.

Kostensprung auf knapp 1,5 Milliarden Euro

Kritik kam während der Sitzung, die wegen der Corona-Krise in der weiträumigen Gartenhalle statt fand, vor allem von den Grünen, die das Riesenprojekt von Anfang an abgelehnt hatten. Die Kosten, vor allem die Folgekosten für die Stadt seien erschreckend hoch und lägen weit über dem, was ursprünglich kalkuliert worden war. Bemängelt wurde deshalb auch, dass im 21-seitigen Sachstandsbericht der Eigenanteil der Stadt nicht beziffert werde. Vor allem diese Kosten würden Karlsruhe auf Jahrzehnte hinaus zu schaffen machen. Die FWG sprach von einem Fass ohne Boden, die AfD bemängelte die Verschlechterungen im Linienkonzept.

Oberbürgermeister Frank Mentrup relativierte den Kostensprung auf knapp 1,5 Milliarden Euro damit, dass es sich bei dieser Summe um Gesamtherstellungskosten handle. Das seien zwar auch rund 100 Millionen Euro mehr, bei den ursprünglich genannten Summen handelte es sich aber nur um Baukosten. Diese liegen inzwischen bei 1,16 bis 1,25 Milliarden Euro und sind damit rund doppelt so hoch, als bei Baubeginn errechnet. Kostentreibend wirkten sich die geänderte Bauabläufe und zusätzliche Arbeiten aus, hinzu kommen hohe Preissteigerungen auf dem boomenden Bausektor und auch mit Nachforderungen der Firmen sei man konfrontiert. Die Stadt geht von der Inbetriebnahme des Stadtbahntunnels im Juni 2021 aus.