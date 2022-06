Eine fünfköpfige Flüchtlingsfamilie aus Syrien hat im Hafen-Imbiss in der Nördlichen Uferstraße „angedockt“ – und der ist inzwischen „alles andere als ein normaler Imbiss“.

„Mein Papa wollte eigentlich nie kochen“, schmunzelt der ältere Sohn. Doch die ganze Familie kniete sich rein – auch das Familienoberhaupt der Isaac’s, ein ursprünglich gelernter Anlagenmechaniker. Alle packen sie mit an, sind mit Eifer dabei – der Vater, die Mutter, zwei Söhne und auch die jüngere Schwerster. Die insgesamt fünfköpfige Flüchtlingsfamilie hat im Februar 2021 „angedockt“ im Karlsruher und übernahm den Hafen-Imbiss der Nördlichen Uferstraße. seit etwa 18 Jahren bestehende Imbissbude ist inzwischen kaum mehr wieder zu erkennen.

Süße Stückle für Stammkundschaft

Das tägliche Angebot klingt international und variiert von spanischer und deutscher bis hin zu syrischer Küche, dem Herkunftsland der Isaac’s. Was zählt, sagt Sohn Jonhni, sei es, immer „mit viel Liebe zu kochen“. Sein Vorname wird ausgesprochen wie das Englische Johnny. Fertigprodukte gelten in der Küche als Tabu. Jeder Kunde wird nach seiner Meinung gefragt. Schnell mal eine Currywurst einwerfen, wie es so mancher Lkw-Trucker gewohnt ist – das ist beim Hafen-Imbiss nicht so einfach möglich. „Das ist einfach nicht der normale Imbiss“, sagt ein Schulfreund des Sohnes. Bei den Isaac’s im Rheinhafen wird so gekocht „wie zuhause“. So beschreibt es Jonhni. Für Stammgäste gibt es im Anschluss meist ein süßes Stückle – etwa ein Baklava. Optisch wirkt der Imbissstand ein bisschen wie eine Strandbar und das mitten im Gewerbegebiet. Es ist ein zusehends besser florierender Familienbetrieb. Neben der Mutter Faten stehen der ältere Bruder Gabriel und oft auch die jüngere Schwester Naya Maria mit an Herd und Tresen. Vater Isaac ist seit Ende April vorübergehend außer Gefecht gesetzt. Nach einem Sturz ist die Hand lädiert. Er will bald wieder im Einsatz sein. Jonhni ist so etwas wie der Sprecher der Familie, Bruder Gabriel wirkt eher zurückhaltend. Beide sprechen die deutsche Sprache ohne Akzent. Mutter Faten hält sich im Hintergrund, bereitet zum Beispiel die Teiggerichte vor.

Die fünfköpfige Familie Isaac ist aus Syrien geflüchtet – wenngleich sie den Weg nach Deutschland eher untypisch suchte, noch in einer eher frühen Phase des 2011 begonnenen Kriegs. Seit dem November 2013 sind Papa Isaac, Mutter Faten und die Kinder Gabriel, Jonhni und Naya Maria bereits in Karlsruhe. Die große Flüchtlingswelle startete ab 2014 und mit vielen im Gedächtnis haften gebliebenen Bildern besonders intensiv dann ab dem September 2015. Die Isaac’s sind orthodoxe Christen und stammen aus Qamischli, einer multiethnischen Großstadt, die im Nordosten Syriens direkt an die Türkei grenzt. Dort leben Kurden, Araber, Armenier und auch eine hohe Zahl von Assyrern/Aramäern zusammen. Die Stadt liegt gut 400 Kilometer nordöstlich von Aleppo und 700 Kilometer entfernt von Damaskus.

2013 waren erste Vorboten des Krieges auch in Qamischli zu spüren. Es habe nur noch jeweils zwei Stunden am Tag Strom- und Wasserversorgung gegeben. „Man konnte nicht mehr so leben wie früher“, erzählt Jonhni, der damals selbst zwölf Jahre alt war. Die Isaac’s entschieden sich zu gehen und wollten das regulär mit einem Visum erreichen. Christen hatten es in der Region immer schon schwer anerkannt zu sein, wurden auch unterdrückt und zeitweise verfolgt. Die Familie reiste nach Damaskus, ging über die Grenze in den Libanon. Dort mussten sie neun Monate ausharren. Ein Onkel war damals schon in Karlsruhe . Er betreibt seit einigen Jahren das syrisch-libanesische Restaurant „Ali Baba“ in der Innenstadt. Schließlich klappte die Flucht der Fünf, sie stellten in Deutschland einen Asylantrag. Bruder Gabriel war damals neun, die jüngere Schwester Naya Maria sieben Jahre alt. Die Eltern fanden schon nach wenigen Monaten Arbeit und die Kinder besuchten Karlsruher Schulen.

„Wir schaffen und zahlen Steuern“

Die Ankunft in Karlsruhe wurde erleichtert durch die bestehenden Kontakte des Onkels. Bei ihm arbeiteten die Isaac’s zeitweilig in der Küche. Jonhni sagt, die Familie sei inzwischen bestens integriert und ergänzt lachend: „Wir schaffen und zahlen Steuern“. Dabei rutscht ihm auch ein Satz heraus, der ein Bonmot sein könnte: „Ihr habt keinen Präsidenten der Assad heißt, aber in Deutschland gibt es dafür viele Steuern“. Beim Onkel im „Ali Baba“ habe man sich viel abgeguckt und gelernt – auch wie die Zusammenarbeit „unter Brüdern“ funktionieren kann. Jonhni hat an der Sophie-Scholl-Realschule auch selbst viel erfahren über seine Rolle „als Ausländer“, beispielsweise in Theaterstücken, in denen er mitwirkte. Der Neustart im Hafen-Imbiss, noch mitten in der Corona-Pandemie, war auch mit Risiken verbunden. Der Vorgänger, der den Imbiss zuletzt betrieb, habe über zu wenig Umsatz geklagt. Seit dem Juli 2021 „laufe es ganz gut“ mit der Kundschaft, ist aus dem Gespräch herauszuhören. Ende April war ein Tag, an dem die Familien-Crew innerhalb von 20 Minuten insgesamt 35 Gerichte ausgegeben habe, erzählt der gewählte Familien-Sprecher Jonhni. Die Resonanz des Publikums ist positiv. „Der Kunde ist hier König“, sagt sein Kumpel, der mit am Tisch sitzt, und gerade auf ein Baklava-Gebäck wartet.