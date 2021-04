Der Medizinische Geschäftsführer des Städtischen Klinikums, Dr. Michael Geißler, fordert von der Politik bei weiter steigenden Inzidenzzahlen die Lockdown-Beschlüsse – auch Ausgangssperren - endlich konsequent umzusetzen. Außerdem müsse die Impfstrategie geändert werden.

Geißler fordert zudem eine Testpflicht in Schulen und Betrieben. Nur so könne den Kliniken geholfen werden, ihre Handlungsfähigkeit zu bewahren. „Wir müssen jetzt reagieren, damit die dritte Welle der Pandemie gebrochen werden kann“, lautet sein Appell. Spielräume für Lockerungen sehe er aus medizinischer Sicht derzeit absolut nicht.

Schon jetzt gebe es in der Region Karlsruhe und in Mittelbaden kaum noch freie Intensivbetten. Lasse man die Entwicklung allerdings weiterlaufen, dann setze man Menschenleben aufs Spiel. Helfen würde auch eine Änderung der Impfstrategie. So lange es nicht genügend Impfstoffe gebe müsse deshalb verimpft werden was da ist, Kontingente für die zweite Impfung zurückzuhalten sei ein Fehler. Aus den Impffläschchen müssten zudem, sofern möglich, auch die sechste oder gar siebte Dosis gezogen werden. Weiterhin müssen die Verantwortlichen dazu bewegt werden, die strenge Impfreihenfolge zu lockern.

Auch Kinder mit Corona sind derzeit im Klinikum

Die inzwischen weit verbreiteten Virus-Mutationen sorgen dafür, dass zunehmend jüngere Menschen mit schweren Krankheitsverläufen in den Krankenhäusern landen. Selbst Kinder sind aktuell im Städtischen Klinikum wegen Corona-Infektionen in Behandlung. Schließlich müsse die bisher unzureichende Teststrategie dringend verbessert und ausgebaut werden. In Schulen und Betrieben müssten zwei, besser sogar drei Test pro Woche verpflichtend eingeführt werden. Neben dem privaten Bereich, seien hier eindeutig die Treiber der Pandemie zu lokalisieren, so der Mediziner.