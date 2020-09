Auch in Karlsruhe wurde wieder fürs Klima gestreikt. Unter dem Motto „Kein Grad weiter“ versammelten sich laut Veranstalter 3500 Menschen der Fridays for Future-Bewegung in der Fächerstadt. Unter Einhaltung der Corona-Regeln bildeten sie von der Moltkestraße bis zur Parkstraße eine menschliche Kette. Zuvor hatten die Organisatoren in den sozialen Medien zur Teilnahme aufgerufen, denn noch lange seien die Klimaprobleme nicht gelöst, wie sie sagen. Man werde weiter Druck machen, bis die Politik handelt. In den letzten Monaten hatten die Proteste hauptsächlich im Internet stattgefunden. Aufgrund der friedlichen Demo waren mehrere Straßen in Karlsruhe gesperrt.