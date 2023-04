Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Karlsruher Innenstadt bleibt auch nach Fertigstellung der unterirdischen Straßenbahn im Umbruch. In einem der bekanntesten Gebäude der Stadt zeigt sich möglicherweise ein neuer Trend in Innenstädten: mehr kleine statt eines großen Einzelhändlers in den großen Immobilien und mehr Freizeitangebote in der City.

Eines der markantesten Häuser der Innenstadt liegt direkt am Europaplatz und beherbergte einst das Kaufhaus Schneider und das Modehaus Breuninger. Zuletzt dominierte der Elektronikmarkt