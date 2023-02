Die Tiny House- Messe „New Housing, ist vom 30. Juni bis 2. Juli in der Messe Karlsruhe, wie die Veranstalter nun bekannt geben. Ab sofort gibt es Eintrittskarten.

Die Messe New Housing ist laut Veranstalter Europas größtes Tiny House-Festival und widmet sich den alternativen Wohnformen. Besucher haben die Möglichkeit mit 50 Ausstellern ins Gespräch zu kommen und rund 30 verschiedene Tiny Houses vor Ort zu besichtigen. Gezeigt werden unter anderem Tiny Houses on Wheels, also auf Rädern, sowie Minihäuser mit bis zu 50 Quadratmetern. Ebenfalls zu sehen sein werden Tiny Houses in der Modulbauweise. Das sind Häuser, die sich je nach Wunsch, Bedarf und Lebenssituation einfach erweitern und wieder reduzieren lassen.

Laut Ankündigung werden auch Themen wie die Grundstückssuche und die Finanzierung der Häuschen bei der Messe erörtert. Tiny House-Besitzer erhalten Einblicke in Erweiterungs- und Optimierungsmöglichkeiten. Um den Festival-Charakter zu unterstreichen sind Food Trucks vor Ort. Außerdem sind Fachvorträge angekündigt.

Info

Das komplette Programm sowie Karten für die Tiny House-Messe gibt es unter https://www.new-housing.de/de/