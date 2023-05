Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Buch „Ein Volk ausgelöscht“ beschreibt in eindringlichen Worten die systematische Ausrottung des Donauschwabentums zwischen 1944 und 1948 im damaligen Jugoslawien. Josef Metzger, der nach der Vertreibung zunächst in Bad Schönborn wohnte und seit 1972 in Wörth lebt, kennt viele Geschichten und kann sich an viele Details erinnern.

Josef Metzger, geboren 1937 in Parabutsch/Serbien, wurde 1944 als kleiner Junge mit seinen Eltern, der Schwester und Großmutter aus der Batschka vertrieben. 1946 verschlug es ihn in