Zwei Jungs im Alter von 12 und 17 Jahren sollen am Mittwoch kurz hintereinander zwei Erpressungen begangen haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei stoppten die kleinen Kriminellen an der Straßenbahnhaltestelle „Ettlinger Wasen“ einen 15-jährigen Fahrradfahrer und forderten von ihm gewaltsam Bargeld. Dabei trat der jüngere gegen das Fahrrad. Letztlich händigte der 15-Jährige dem Duo einen geringen Betrag aus. Nur wenige Minuten später gingen offenbar dieselben Täter an der Haltestelle „Erbprinz“ auf drei 12-Jährige zu und forderten ebenfalls Geld. Der Jüngere schlug dabei mehrfach auf einen der Geschädigten ein. Ein bislang unbekannter Zeuge mischte sich daraufhin ein, wodurch die Täter von ihren Opfern abließen. Die Täter stiegen anschließend in den einfahrenden Bus. Knapp zwei Stunden später wurden sie aufgrund des Konsums eines Joints von der Polizei kontrolliert und konnten als die mutmaßliche Erpresser identifiziert werden. Zeugen, insbesondere der helfende Passant, sollen beim Kriminaldauerdienst unter 0721666-5555 melden.