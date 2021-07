Impflinge haben freie Impfstoffauswahl. Auch der Zweitimpfungstermin kann unbürokratisch vorgezogen werden.

Für die Erstimpfung an den Kreisimpfzentren in Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld ist ab sofort keine Terminvereinbarung mehr notwendig, teilt das zuständige Landratsamt in Karlsruhe mit. Man kann während der Öffnungszeiten von täglich 9 bis 18 Uhr einfach vorbeikommen. Der Impfstoff kann frei ausgewählt werden. Verfügbar sind die Impfstoffe von Astra-Zeneca, Biontech/Pfizer, Johnson&Johnson sowie Moderna.

Wer in einem der beiden Impfzentren eine Erstimpfung bekommen hat, kann den Termin für die Zweitimpfung vorziehen, sofern ein Mindestabstand bei Erstimpfungen mit Biontech/Pfizer von drei Wochen, bei Astra-Zeneca von neun Wochen und bei Astra-Zeneca in Kombination mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech/Pfizer oder Moderna) von vier Wochen eingehalten wird. Auch dafür kann man täglich von 9 bis 18 Uhr ohne Termin vorbeikommen.

In den Kreisimpfzentren können auch Minderjährige ab 12 Jahren eine Impfung erhalten. 16- und 17-Jährige benötigen eine schriftliche Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten, 12- bis 15-Jährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.