Über das Hauptargument für die 2. Rheinbrücke Wörth/Karlsruhe verliert das Karlsruher Aktionsbündnis kein Wort.

Die Verkehrszahlen auf der Rheinbrücke Wörth/Karlsruhe sind in den Corona-Jahren über 10 Prozent gesunken. Das ist nichts neues: Die RHEINPFALZ hat darüber bereits vor einem Jahr berichtet. Über die möglichen Gründe konnte schon damals nur spekuliert werden: Der Trend zum Homeoffice spielt sicher eine Rolle. Was das Aktionsbündnis nicht weiß oder verschweigt: vergleichbare Verkehrsrückgänge wurden auch an anderen Zählstellen im Kreis Germersheim registriert. Zudem ist eine saubere Einschätzung der Entwicklung auf der Rheinbrücke schwierig: Wegen der langen Sanierung fehlen über Jahre hinweg die Zahlen.

Es ist also nichts neu an den Argumenten, mit denen das Aktionsbündnis eine neue Diskussion entfachen will. Neu ist auch nicht seine Forderung, den ÖPNV auszubauen. Dass es dazu aber eine 2. Rheinbrücke braucht, weil auf den vorhandenen Gleisen nicht viel mehr geht, könnte aber auch das Bündnis mittlerweile wissen. Und für eine Bahnbrücke samt Anschlussgleisen käme nur eine Trasse infrage: die der 2. Rheinbrücke.

Ansonsten verlieren die Brückengegner kein Wort über das Hauptargument für die 2. Brücke: der fehlende Ersatz bei einem Ausfall der bestehenden Verbindung zwischen Karlsruhe und der Südpfalz – beispielsweise nach einem Unfall. Dabei dürfte das Ausbleiben vieler tausend Mitarbeitern vor allem Karlsruher Unternehmen schwer schaden.