Ein offensichtlicher Masken-Verweigerer sorgte in einem Supermarkt für ordentlich Aufruhr und wurde dann auch noch gewalttätig. Der Hinweis eines Supermarktangestellten, dass während des Einkaufs eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist, führte am Samstagmittag in Daxlanden nämlich letztlich zu einer Körperverletzung. Darüber berichtet die Polizei. Der noch nicht ermittelte Kunde führte gegen 12.30 Uhr im Supermarkt seine Einkäufe ohne Maske durch. Als er von dem Supermarktmitarbeiter darauf angesprochen wurde, verhielt er sich uneinsichtig und aggressiv. Er verließ mit einer Wasserflasche den Laden, ohne diese zu bezahlen. Nachdem der Supermarktangestellte die Flasche zurückforderte, warf der Mann sie gegen die Hauswand und schlug dem Mitarbeiter mit der Hand ins Gesicht. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad.