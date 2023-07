Der Verdacht, dass unter dem viel befahrenen Schwarzwaldkreuz der Südtangente eine Bombe liegt, hat sich nicht bestätigt. Statt einer vermuteten Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei den Arbeiten am späten Freitagabend ein mit Stabbrandbomben gefüllter Schüttbehälter freigelegt worden. Laut Mitteilung der Stadt und der Polizei Karlsruhe konnte dieser ohne weitere Maßnahmen abtransportiert werden. Die seit Tagen angekündigte Evakuierung, von der eventuell auch der Hauptbahnhof betroffen gewesen wäre, wird somit nicht durchgeführt.

Gefunden wurde ein Stabbombenkorb, die im Weltkrieg aus Flugzeugen abgeworfen wurden. Foto: Marco Dürr / EinsatzReport24

Vollsperrung der Südtangente noch bis Montagmorgen

Obwohl sich der Bombenverdacht nicht bestätigt hat, ist die hoch frequentierte Verkehrsachse dieses Wochenende gesperrt. Die Südtangente bleibt für Sicherheitsüberprüfungen bis 5 Uhr am Montag, 3. Juli, zwischen den Ausfahrten 1 (Oststadt) und 4 (Bulach) in beide Richtungen voll gesperrt. Die Umleitungen werden bereits auf den Autobahnen A5 und A8 ausgeschildert. In Karlsruhe wird der Verkehr über die B10 (Kriegsstraße) und Brauerstraße umgeleitet. Eine weitere Umleitung ist die B3, Ortsumfahrung Wolfartsweier und weiter über die L605.