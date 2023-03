Nach acht Jahren beginnt nun im Frühjahr 2023 für den Polderbau Elisabethenwört das Planfeststellungsverfahren. Das Vorhaben ist umstritten. Die 400 Hektar große Flussinsel des Rheins liegt zu etwa 10 Prozent auf dem Gebiet von Landes Rheinland-Pfalz.

Im Planfeststellungsverfahren prüft das Landratsamt Karlsruhe das, was es an Planungsunterlagen vom Regierungspräsidium Karlsruhe, das federführend in diesem Projekt ist, für den Polderbau bekommen hat. Normalerweise dauert so etwas ein Jahr. Da die Gegner weiteren Widerstand in Form von Klagen angekündigt haben, ist ungewiss, wann der Polderbau auf der 400 Hektar großen Insel tatsächlich beginnen wird. Neben dem Rückbau eines Jagdhauses und von Aussiedlerhöfen wird der Abbruch einer NATO-Pipeline den größten Eingriff darstellen.

Entschieden hat sich das Regierungspräsidium für einen sogenannten ungesteuerten Polder, bei dem das Rheinwasser ab Mittelwasserständen in den Polder läuft. Der Rhein-Hauptdamm soll dazu zurückverlegt werden, hinter den Altrheinarm, der die Insel umgibt. Die beiden Bürgermeister der betroffenen Gemeinden sind nicht begeistert und die „Bürgerinitiative Rußheimer Altrhein“ will ihren Widerstand nicht aufgeben. Sie hat sogar schon einen Ablaufplan für ihr weiteres Vorgehen skizziert.

Die Gegner des Projekts sind nicht gegen einen Hochwasserschutz, auch nicht auf Elisabethenwört. Sie stören sich vor allem daran, dass es ein ungesteuerter Polder sein soll. Steht dort das Wasser länger, erhöht sich der Druck des Grundwassers auf die Wohnbebauung, zum Beispiel im nahen Rußheim, das zum badischen Dettenheim gehört.

Dort, in der Rußheimer Pfinzhalle, war am Montag, 27. Februar, die vorerst letzte Informationsveranstaltung im Rahmen der frühen, öffentlichen Beteiligung. Das Interesse war groß – etwa 300 Bürgerinnen und Bürger kamen. In der Halle standen etwa ein Dutzend Schautafeln, die anhand von verschiedenen Karten von Elisabethenwört das Projekt visualisierten. Ansprechpartner informierten an der Schautafel über die verschiedenen Themenbereiche.

Das Regierungspräsidentin Sylvia Felder und ihr Team sind überzeugt, die beste Lösung gefunden zu haben und mit dieser nun in die nächste Phase treten zu können.

„Die Würfel sind gefallen“, nannte dies Dettenheims Bürgermeisterin Ute Göbelbecker (FWV) in ihrer Rede und hegte Zweifel, dass der Polder in Zukunft alle Versprechungen halten kann. Philippsburgs Bürgermeister Stefan Martus (ULi) war ebenfalls nicht angetan von den Plänen des Regierungspräsidiums. „Die Dammrückverlegung hat die schlechteste Hochwasserschutzwirkung“, meinte er.

Im Zeitplan des Regierungspräsidiums sind die Aktionen und die dazugehörigen Jahre bis 2023 deutlich skizziert, dann folgen nur noch einzelne, unterbrochene Striche, Zeitpunkte lassen sich weder ablesen noch voraussagen. „Sollten die Planungen nicht nochmals überdacht werden, profitieren dann leider zunächst die Rechtsanwälte. Der Hochwasserschutz am Oberrhein verzögert sich weiter und kommt später als geplant“, mahnt Martus.

Zum Vergleich: Beim flussaufwärts gelegenen Polderbauprojekt Rappenwört/Bellenkopf gegenüber des südpfälzischen Neuburg wurde das Planfeststellungsverfahren 2022 abgeschlossen. Bis Sommer werden dort Bodenproben entnommen, wie Armin Stelzer, zuständiger Referatsleiter im Regierungspräsidium Karlsruhe, auf der Veranstaltung sagte. „Es war ein Miteinander, aber auch ein Gegeneinander“, räumte Stelzer zur Planung für Elisabethenwört ein, „Wir haben unsere Argumente, die haben die ihren“, sagte er mit Blick auf die ebenfalls mit Schaubildern anwesende Bürgerinitiative.

Eine Sache wird auf jeden Fall noch in diesem Jahr umgesetzt. Der Rhein-Hauptdamm am nordwestlichen Zipfel von Rußheim machte beim Hochwasser 2021 Probleme und nun soll dessen Sanierung vorgezogen werden.