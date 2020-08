Durch einen schmalen Spalt kann man noch den Himmel sehen. Beim Mendelssohnplatz klafft noch eine kleine Lücke im ansonsten bereits fertig gestellten Tunneldach des künftigen Autotunnels. Unbeirrt von Corona gehen die Kombilösung-Arbeiten in der Karlsruher Innenstadt voran.

Ein Turmkran rund 45 Meter in die Höhe, er wird mit seinem 60 Meter langen Ausleger noch gebraucht, um Material in die benachbarten Bauabschnitte zu transportieren. Immerhin: die Tunnelwände sind fertig, nur noch zehn Meter Deckel müssen oben drauf und das ist längst eine absolute Routineangelegenheit. „Es geht rasend schnell voran“, so Achim Winkel, Pressesprecher der Kasig. Kaum ein Tag vergeht auf Karlsruhes längster Baustelle, an dem nicht neue Wände, Zwischenwände, Fundamente oder Tunneldecken betoniert werden. An seinem östlichen Ende ist der Bau des Straßentunnels schon am weitesten fortgeschritten. Vom Tunnelportal in der Ludwig-Erhardt-Straße bis jenseits des Mendelssohnplatzes ist der Deckel drauf, unten werden bereits Leitungen gelegt und schon bald kann die künftige Fahrbahn asphaltiert werden.

Rad- und Fußgängerwege sind fast fertig gestellt

An der Oberfläche sind im Osten die Arbeiten schon weitgehend abgeschlossen. In der Trassenmitte liegen die Gleise, links und rechts davon sind Fahrbahnen, Fußgänger- und Radstreifen nahezu fertig gestellt und sogar die ersten Bäume sind in diesem Bereich schon gepflanzt worden. In Zukunft werden die Kriegsstraße vier Baumreihen säumen, die einstige Wunde im Stadtbild wird zum grünen Band. Bis dahin dauert es noch ein Weilchen, im Moment beherrschen die Baumaschinen die Szenerie. Aus den anfänglichen Inseln - kleinen Brückenköpfen, von denen aus nach links und rechts die Arbeiten am Tunnel voran getrieben wurden – sind schon recht große Blöcke geworden.

Auch beim Badischen Staatstheater geht es längst flott voran in Richtung Ettlinger Tor, wo der Anschluss an das Kombibauwerk schon erahnt werden kann.

Westlich des Ettlinger Tors, beim Einkaufszentrums gleichen Namens, ist man sogar schon ein kleines Stückchen weiter. Inzwischen wurde dort die Fahrbahn auf die bereits fertig gestellte Tunneldecke gelegt, um Platz zu schaffen, damit an den Rändern der Trasse die endgültigen Fahrbahnen, samt Geh- und Fahrradwegen, gebaut werden können. Sind die endgültigen Fahrbahnen fertig, dann wird das Straßen-Provisorium in der Mitte wieder weg geklopft und an dessen Stelle können die Schienen für die künftige Stadtbahntrasse durch die Kriegsstraße ausgelegt werden. So wie am Mendelssohnplatz und östlich davon.

Gleise raus, Baugrube ausheben, Deckel drauf

Rund um das Karlstor hinken die Arbeiten noch etwas hinterher. Hier laufen teilweise noch Aushubarbeiten, denn der letzte von drei Gleissträngen zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt konnte aus betrieblichen Gründen erst jetzt gesperrt und abmontiert werden. Nun läuft hier das gleiche Programm wie vor einem Jahr am Mendelssohnplatz: Gleise raus, Baugrube ausheben, Brückenprovisorium oben drauf und ganz am Ende kommt auch hier der Deckel drauf und die Oberfläche wird in den Endzustand versetzt.

Bis zum Ende der Sommerferien ist die Schienenverbindung zwischen Europaplatz und Albtalbahnhof noch unterbrochen, mit Schuljahresbeginn wird es dann aber wieder zwei Südabzweige in der Innenstadt geben. Das Startsignal für das Finale. Bis Anfang kommenden Jahres dürfte der Rohbau des Autotunnels, in gut einem Jahr auch der neue Schienenstrang samt der Fahrbahnen links und rechts fertig gestellt sein.

Ende kommenden Jahres soll alles fertig sein

Spätestens zum Fahrplanwechsel im Dezember kommenden Jahres soll diese Straßenbahnstrecke in der Kriegsstraße dann in Betrieb gehen und der Autoverkehr großteils in den Tunnel verbannt werden. „Das ist alles schon sehr eng getaktet“, räumt Achim Winkel ein und hofft, dass das derzeit angeschlagene Tempo beim Bau der Kombilösung gehalten werden kann. Tatsächlich rollt schon der nächste Betonmischer vorbei, flüssiger Stein, mit dem eine der vielen Verschalungen gefüllt werden sollen.