Luc Doppler, Student der Hochschule Karlsruhe, hat mit zwei Kommilitonen aus Strasbourg und Metz die Gold-Medaille des Wettbewerb Worldskills in der Disziplin „Manufacturing Team Challenge“ in Lyon gewonnen. Ziel des Wettbewerbes war es, einen Prototypen für einen Roboter mit Teleskopkran zu bauen, der eine Reihe von festgelegten Tätigkeiten in begrenzter Zeit und mit hoher Genauigkeit durchführen kann. Dazu zählen beispielsweise das Fahren über eine Bodenschwelle oder das Erklimmen einer Rampe, wie es in einer Mitteilung heißt. Mit dem Sieg in Lyon wird die Gruppe dieses Jahr am internationalen Wettbewerb in Shanghai teilnehmen und dort Frankreich vertreten. „Die an uns gesetzten Ansprüche sind jetzt deutlich erhöht. Wir werden unser Bestes geben,“ meint dazu Luc Doppler.