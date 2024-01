Lange bevor es modern wurde, für gebrauchte Gegenstände einen neuen Verwendungszweck zu finden, war der Internationale Frauenclub Karlsruhe schon auf dem Feld der Nachhaltigkeit unterwegs. Nach dem Start 1968 hat der Karlsruher Pfennigbasar heute Kultstatus. Verkaufstage sind in diesem Jahr vom 1. bis 3. Februar.

„Dass sich heute noch jemand um Dinge reißt, die er vielleicht schon in alten Truhen und Schränken zu Hause auf dem Boden aufbewahrt“, verwunderte seinerzeit noch den Berichterstatter in der lokalen Presse. Von Recycling redete damals allerdings kaum jemand.

Der Ansturm des Publikums bei der ersten Auflage, damals noch in der Nancyhalle, war aber auf Anhieb enorm, und der ursprünglich recht bescheidene Basar wuchs rasend schnell. Aus dem „Paradies für Damen“ (Zitat des Karlsruher Oberbürgermeisters Günther Klotz im Jahr 1968) wurde das „soziale Herz der Stadt“ (Zitat von Sozial-Bürgermeister Norbert Vöhringer, 1992). Denn in den ersten 25 Jahren wurden 180 Millionen Pfennige als „Gewinn“ an soziale Einrichtungen in der Stadt verteilt, wie Vöhringer vorrechnete.

Alljährlich sechsstellige Beträge

Inzwischen erwirtschaftet der Frauenclub alljährlich sechsstellige Euro-Beträge, die für die sozialen Einrichtungen und Vereine in Stadt und Umland einen warmen Geldregen bedeuten. Aus der Nancyhalle ist der Pfennigbasar längst herausgewachsen und bietet inzwischen in der deutlich größeren Schwarzwaldhalle seine Schätze feil. Die benachbarte Gartenhalle dient als Lager.

Diese Woche beginnt nun wieder die heiße Phase des Pfennigbasars. Von Donnerstag bis Samstag werden täglich von 11 bis 16 Uhr die Sachspenden angenommen. Am Eingang der Schwarzwaldhalle wird dann wieder ein Heer von Helferinnen und Helfern stehen, die die gebrauchten Gegenstände aus den Haushalten der ganzen Region vorsortieren und ins Lager bringen. Wichtig ist, dass wirklich nur brauchbare Gegenstände gebracht werden, oder, wie es Basarleiterin Birgit Maczek aus Wörth ausdrückt: „Alles, was man selbst nicht mehr kaufen wollen würde, taugt nichts.“

Waren aus 20 Kategorien

Rund 20 Kategorien soll es an den Verkaufstagen vom 1. bis 3. Februar wieder geben. Sie reichen von Kunst und Krempel über Kleidungsstücke, Küchengeräte, Geschirr und Sportartikel bis hin zu Spielgeräten. Sehr beliebt sind immer auch Schallplatten, CDs und Bücher.

Was da im Foyer der Schwarzwaldhalle präsentiert wird, lockt durchaus auch Antiquitätensammler an. Dabei sind aber professionelle Schnäppchenjäger beim Pfennigbasar eher ungern gesehen. Ziel der Veranstaltung ist es vor allem, Menschen mit geringerem Einkommen gut erhaltene und günstige Waren anbieten zu können. Schon in der Verkaufsphase offenbart der Pfennigbasar somit seinen sozialen Charakter. Dass anschließend auch noch Verkaufserlöse verteilt werden können, ist ein zusätzlicher Aspekt. Also ein „Doppel-Wumms“ des Internationalen Frauenclubs Karlsruhe.

Termine

Die Sammeltage des Pfennigbasars in der Karlsruher Schwarzwaldhalle finden von Donnerstag bis Samstag, 25. bis 27. Januar, jeweils zwischen 11 und 16 Uhr statt.

Verkauft wird am Donnerstag und Freitag, 1. und 2. Februar, jeweils von 10 bis 13 und von 14.30 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 3. Februar, von 10 bis 14 Uhr.

Die Karlsruher Schwarzwaldhalle ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar (Haltestelle Kongresszentrum).