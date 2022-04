Im Herbst soll ein großes Oktoberfest auf dem Karlsruher Messplatz steigen. Die Veranstalter kündigen bereits jetzt mehrere Musikacts an. Eine Kirmes, wie man es aus München kennt, gibt es dagegen nicht. Der Ticketverkauf läuft.

Bier, Lederhosen, Dirndl und Blasmusik - vor allem zünftig soll das Oktoberfest sein. Laut Veranstalter ist es das größte in der Region und Starttag ist der 23. September. Ab dann kann im Bierzelt bei Livemusik an sechs Abenden geschunkelt und gefeiert werden. Bereits vor der Pandemie gab es das Oktoberfest, zu dem Gäste aus dem Raum Karlsruhe, Baden-Baden, Pforzheim, der Pfalz und dem Rhein-Neckar-Gebiet kamen, wie die Organisatoren von der Alpha-Marketing GmbH mitteilen. Über 10.000 Besucher seien es gewesen und werden auch nun wieder erwartet.

Vorbereitungen für Schunkelgaudi schon

„Wir freuen uns, dass es nach zweijähriger Auszeit endlich wieder los geht. Die Vorbereitungen laufen bereits jetzt rund sechs Monate vor der Premiere auf Hochtouren. Der Run auf die Tickets ist enorm. Diese Reaktion unserer Fans in den ersten Vorverkaufswochen zeigt eine riesige Vorfreude und Euphorie. Viele sehnen sich in diesen Zeiten einfach einmal wieder nach einem tollen ausgelassenen Partyabend mit Freunden und Bekannten“, so Projektleiterin Petra Noll.

Mickie Krause, Mia Julia und voXXclub sollen für die entsprechende Stimmung im Bierzelt sorgen. Neben diesen Topacts sind zudem die Band Midnight Ladies, Krachleder, Firma Holunder, Radspitz, Rotzlöffl und Bergluft angekündigt. Die Besucher können Tickets für das Oktoberfest bereits jetzt im Vorverkauf erwerben. Die Preise beziehen sich jeweils auf einen Tisch. Sie sind unterschiedlich hoch und liegen beispielsweise beim Auftritt von Micky Krause zwischen 280 und 380 Euro. Am Eröffnungstag dagegen kostet ein Tisch zwischen 170 und 280 Euro.

Tische gibt es für zehn Personen im Zeltinnenbereich oder für acht Personen mit Vesper im leicht erhöhten Boxenbereich. Auch kleinere Gruppen sind willkommen: Für jeden Abend stellen die Veranstalter ein begrenztes Kontingent an Einzeltickets zur Verfügung.

Info:

Die Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf. Die sechs Termine sind am 23., 24. und 30. September sowie 1., 7. und 8. Oktober. Das Zelt öffnet jeweils um 17.30 Uhr, Livemusik gibt es von 18 bis 23 Uhr, das Ende der Party ist um 24 Uhr. Weitere Infos: www.karlsruher-oktoberfest.de.