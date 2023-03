Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Musik hilft Krisen zu überstehen. In Karlsruhe haben sich Musiker zusammengetan, um im doppelten Sinne zu helfen. Mit einem gemeinsamen Lied wollen sie Mut machen und andere unterstützen. Am Ende des Projekts wartet vielleicht noch die internationale Bühne.

Appelle an den Zusammenhalt werden in Krisenzeiten regelmäßig laut. In Berlin stimmt Olaf Scholz „You’ll never walk alone“ an, und in Karlsruhe wollen mehrere Musiker mit