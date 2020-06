Wasserratten und Badenixen dürfen aufatmen. Diesen Samstag starten die Karlsruher Freibäder rund einen Monat verspätet in die neue Saison. Ab 9 Uhr geht es beispielsweise im Rheinstrandbad Rappenwört oder im Sonnenbad am Rheinhafen wieder ins kühle Nass. Aber natürlich ist aufgrund der Corona-Pandemie alles anders.

Ein Badbesuch ist nicht vergleichbar mit Vor-Covid-19-Zeiten. So dürfen ins Rheinstrandbad (rund 8 Hektar große Anlage, in Spitzenzeiten tummeln sich hier bis zu 10.000 Besucher) aktuell nur 800 Besucher gleichzeitig hinein. Am Eingang herrscht Maskenpflicht, danach kann man sie wieder absetzen. Es darf nur eine limitierte Anzahl von Personen gleichzeitig ins Becken. Im Schwimmerbecken gibt es vorgegebene Schwimmrichtungen. Und natürlich gelten Abstandsregelungen sowohl im Becken als auch im Außenbereich.

Duschen nur im Freien

Eine einschneidende Änderung ist auch die Schließung des gesamten Dusch- und Umkleidebereichs. Das bedeutet: Duschen kann man nur im Freien, zum Umziehen sind Kabinen aufgestellt. Gewöhnungsbedürftig, aber nicht zu ändern, wie Bäderamtschef Oliver Sternagel anmerkt: „Reinigungsduschen gibt es nicht, die Umkleidekabinen stehen auf der Fläche. Trotz alledem werden die Besucher dennoch ein Badeerlebnis haben, denke ich. Rutschen, am Wasser liegen, schwimmen, entspannen. Das passt dann hoffentlich schon.“

Sternagel hatte vor kurzem die Landesregierung dafür kritisiert, dass keine verbindliche Landesverordnung erstellt wurde. Nun habe man mittlerweile ein eigenes Hygiene-Konzept erstellt, auch im Austausch mit anderen Freibädern in Baden-Württemberg. Bereits seit März habe man an Plänen gearbeitet, die Bäder wieder öffnen zu können, so der Bäderchef weiter. Personal von den noch geschlossenen Hallenbädern werden nun an die Freibadstandorte nach Durlach, Rüppurr, nach Mühlburg (am Rheinhafen) und Daxlanden-Rappenwört abgezogen. Das Schwimmen im Freien war bislang nur Leistungssportlern und Schwimmvereinen vor knapp zwei Wochen im Sonnenbad genehmigt worden. Dies sei gleichzeitig ein Testlauf gewesen, um nun auch für die breite Öffentlichkeit zu öffnen, so Bürgermeister und Sportdezernent Martin Lenz. Wenn sich alles zur Zufriedenheit eingespielt habe, könne man bei den Eingangsbeschränkungen eventuell auch über Lockerungen nachdenken.

Einlass nur mit Formular

Um überhaupt das Bad betreten zu dürfen, muss zuvor im Internet ein Downloadformular mit persönlichen Daten heruntergeladen und an der Kasse abgegeben werden. „Das ist zwingend zur Rückverfolgung nötig, ohne dies gibt es keinen Badeeinlass“, so Sternagel. Und: Online kann man anhand einer „Besucherampel“ nachverfolgen, ob die maximale Anzahl an Badegästen bereits erreicht ist. Zu pass könnte den Bäderverantwortlichen kommen, dass für Samstag eher trübes Wetter vorausgesagt ist, so dass mit einem Ansturm eher nicht zu rechnen ist.

Info

www.ka-baeder.de