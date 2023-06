Eigentlich war diese Woche geplant, dass der Karlsruher Gemeinderat über die Veränderung der Karlstraße rund um die Postgalerie entscheidet. Ein Verkehrsversuch im vergangenen Jahr hatte Ergebnisse gebracht, die eine weitgehende Ausweitung der Fußgängerzone nahelegten, doch so einfach ist es in diesen Zeiten offensichtlich nicht mehr, dem Autoverkehr den ein oder anderen Quadratmeter Nutzungsfläche abzuringen.

Ein Fragenkatalog mit 88 Fragen, den die CDU kurzfristig auf den Tisch legte, sorgte für eine Vertagung, noch ehe das Thema aufgerufen wurde. Es ist längst kein Einzelfall. Im Wohngebiet Weiherfeld-Dammerstock sprach eigentlich alles für die Umwidmung eines nur 120 Meter langen Straßenstücks zu einer echten Fahrradstraße, doch viele Anwohner, die deshalb mit ihren Autos Umwege fahren müssten, setzten sich mit ihrer Argumentation durch. Vergangenen Samstag hatten auf der B36 rund 300 Radfahrende für einen optimaler Radschnellweg demonstriert. Doch Fahrradfahrende und zu Fuß gehende Menschen sind noch immer die sprichwörtlich schwachen Verkehrsteilnehmer, wenn es um ihre Wünsche geht. Dass der Titel als „Fahrradstadt Nummer 1“ wieder abgegeben werden musste, dass Klimakapriolen Bevölkerung und Natur gerade in Karlsruhe zunehmend zu schaffen machen, ist zur Nebensache geworden. Karlsruhe ist schon jetzt eine der heißesten Städte der Republik und die Zahl der sogenannten „tropischen Nächte“ wird laut Prognosen deutlich steigen. In der Innenstadt dürfte es bis zu fünf Grad wärmer werden, als im Umland. Doch das sind Zukunftsszenarien. Irgendwie weit weg.

Zukunftsmusik

Apropos Zukunft. In vier Jahren könnte der Um- und Neubau des Badischen Staatstheaters so weit fortgeschritten sein, dass das neue „Kleine Haus“ den Betrieb aufnehmen kann. Schon jetzt ist die Bühne, auf der künftig das Schauspiel geboten wird, inmitten der Kräne und Baumaschinen zu erahnen, in der Spielzeitpause zwischen Ende Juli und Mitte September soll bei den arbeiten sogar noch eine Schippe draufgelegt werden. Man liege voll im Zeitplan, hieß es jüngst. Tatsächlich mussten zahlreiche Mitarbeiter bereits ihre angestammten Büros räumen - selbst die Intendanz ist schon vor dem großen Stühlerücken davon betroffen – und auch der Kostümfundus ging auf Wanderschaft. Es scheint also voran zu gehen. Zumindest mit dem ersten Bauabschnitt, dem sich zwei weitere Bauabschnitte anschließen werden. Zwischen 2028 und 2034 soll mit der Sanierung des Großen Hauses der vorläufige Schlusspunkt gesetzt werden. Neun lange Umbaujahre, die viel, viel Geld verschlingen werden. Wohl wissend, dass jede Verzögerung das Projekt nur noch teurer machen wird. Die Verantwortlichen können nur hoffen, dass nicht plötzlich ein Fragenkatalog auftaucht, der dann zeitintensiv abgearbeitet werden muss. Vielmehr heißt es, Augen zu und durch.