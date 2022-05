Starkregen sorgte kürzlich dafür, dass die Kaiserstraße sich in ihrem zentralen Teil in eine ziemlich gigantische Pfütze verwandelte, um nicht von einem kleinen See zu sprechen. Viel Nass von oben, offensichtlich zu wenig Abflussmöglichkeiten nach unten und schon stand der inzwischen nicht mehr genutzte Gleisbereich Zentimeter tief unter Wasser.

Bei der Suche nach der Ursache des Wasserstaus ergab sich dann zunächst mal ein Kompetenzgerangel. Die Stadt fühlt sich nicht direkt zuständig, denn die Gleisanlage – obwohl ungenutzt – gehört noch immer zum Kompetenzbereich der Verkehrsbetriebe. Diese wiederum waren sich keiner Schuld bewusst, schließlich fahren hier keine Bahnen mehr. Doch genau das könnte der Grund für die temporäre Seenlandschaft sein. Weil die Gleise nicht mehr genutzt werden, werden sie auch nicht gereinigt und so könnte durchaus sein, dass sich in den vergangenen Monaten so viel Laub, kleine Äste und Schmutz ansammelten, dass es für eine Verstopfung der Abflüsse reichte. Voraussichtlich im kommenden Jahr beginnt die Umgestaltung der Kaiserstraße, mit dem dann nach und nach neuen Belag endet die Zuständigkeit der Verkehrsbetriebe. Zumindest ein Kompetenzgerangel wird es dann nicht mehr geben.

Ein anderes, fast schon anrüchiges Thema sind hingegen die Wasserspiele auf dem Marktplatz. Es gibt Hinweise, dass menschlicher Urin in den Wasserkreislauf „eingebracht“ wurde, in „hinreichender Menge“ ist zu vermuten. Jedenfalls musste aus „Sicherheitsgründen“ die Anlage wieder einmal abgeschaltet und gereinigt werden. Und das ausgerechnet an den ersten Hitzetagen. Gestern sprudelte es aber bereits wieder.