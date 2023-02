Beim Pfennigbasar haben in diesem Jahr erstmals auch Mitarbeiter der Karlsruher Messe- und Kongressgesellschaft (KMK) mitgeholfen und sie waren wohl gleich dort im Einsatz, wo es nicht unbedingt ein Vergnügen ist.

An den Sammeltagen, bei der Annahme der Spenden, ganz vorne zu stehen, kann tatsächlich ziemlich fordernd sein. Nicht immer entspricht das, was da gespendet werden soll, dem, was man als Kunde später auch kaufen würde. Vorsichtig gesagt. Fakt ist, dass die Messe-Menschen ihre Arbeit wohl gut und mit Herzblut gemacht haben, sie für das kommende Jahr schon jetzt herzlich eingeladen, erneut mitzumachen. Karlsruhes Messe-Chefin Britta Wirtz hörte dieses Lob natürlich gerne und auch ansonsten war sie bester Laune. Der Blick zurück auf das Jahr 2022, so verriet sei Journalisten, gebe Grund zu Optimismus. Besser als kalkuliert, sei es gelaufen und auch besser als beim bundesdeutschen Branchendurchschnitt. Trotz Corona und noch immer fehlender Besucher – bei der Offerta kamen rund 50 Prozent weniger als in der Vor-Coronazeit – dürfte es umsatzmäßig das zweitbeste Jahr der Messegeschichte gewesen sein. Unterm Strich bleibt aber natürlich trotzdem ein dickes Minus im vermutlich zweistelligen Millionenbereich. Im gerade erst begonnene Jahr soll es jedenfalls volle Kanne weitergehen und noch mehr Aussteller und Besucher sollen zurückgewonnen werden. Doch vor allem das Kongressgeschäft humpelt weiter mühselig der Entwicklung hinterher. Erst Ende 2024 dürfte die Ertüchtigung des Kongresszentrums abgeschlossen sein, der Neustart ist für 2025 geplant. Und die Kosten hierfür explodierten von 60 Millionen auf 135 Millionen Euro. Stand heute.

Volles Rohr

Die Röhre unter der Kriegsstraße ist offensichtlich ein Gewinn für den Karlsruher Innenstadtverkehr. Große Teile des motorisierten Verkehrs sind seit der Eröffnung „nach unten“ abgewandert. Mitte Oktober, also vor etwas mehr als 100 Tagen, wurde die Röhre als letzter Teil der Kombilösung in Betrieb genommen und nach anfänglichem Zögern mehr und mehr als schnelle, weil ampelfreie Strecke genutzt. Doch relativ viele übertreiben es mit der Geschwindigkeit. Wenige Tage nach der Eröffnung wurde im Tunnel die „Blitzer“ scharf geschaltet und seither hagelt es Knöllchen. Und auch deutlich mehr. 50 Stundenkilometer sind im zweispurigen Tunnel erlaubt, der Spitzenreiter unter den 22.000 Temposündern, die bis Ende Januar auffällig wurden, rauschte mit 139 Stundenkilometern am Blitzgerät vorbei. Sein Auto auf einem rund 1,6 Kilometer langen Straßenabschnitt auf knapp 140 Sachen zu beschleunigen ist schon beachtlich und wurde folglich mit 900 Euro Geldbuße, zwei Punkten und dreimonatigem Fahrverbot „belohnt“. Im Frankreich hätte das übrigens 1.500 Euro gekostet (ab 50 Stundenkilometer zu schnell) und bis zu drei Jahre müsste man dann (dort) auf seinen Führerschein verzichten. Im Wiederholungsfall käme alles noch deutlich deftiger. Zudem geht es bei unseren Nachbarn bereits mit dem ersten Stundenkilometer zu schnell los, innerörtlichen Mindestsatz sind dann mindestens 135 Euro fällig.