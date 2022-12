Die Tage der Platanen in der Karlsruher Kaiserstraße sind gezählt. In dieser Woche beschloss der Gemeinderat mit 42 zu neun Stimmen, dass die 48 Platanen der Innenstadt in den kommenden Jahren nach und nach gefällt werden. Schon im Frühjahr soll das „Kettensägenmassaker“ beginnen, daran änderte auch der gerne bemühte „Protest der Straße“ nichts mehr. Durchaus interessant ist dabei der Blick auf das Abstimmungsverhalten im Rat. Die AfD, die Linke und die Fraktionsgemeinschaft Freie Wähler/Für Karlsruhe kämpften für den Erhalt der Bäume, der Rest – auch die Grünen – für die Radikallösung. Wenn Stimmen von ganz links und ganz rechts das gleiche Ziel haben, dann darf durchaus hinterfragt werden, ob es nur um die Sache oder auch ein bisschen um die in eineinhalb Jahren anstehenden Wahlen geht? Die Grünen werden bei den Karlsruher Baumschützern jedenfalls Kredit verloren haben, denn früher waren auch sie noch dafür, die Platanen stehen zu lassen. In einer Zeit, bevor das mit den Fakten so richtig los ging.

Dass es die Platanen in der Kaiserstraße schon immer schwer hatten, ist unverkennbar. Schiefer Wuchs und kaum Platz für das Wurzelwerk. Wenn nun auch noch rund um die Bäume die Erde aufgerissen und Leitungen saniert werden, dann wird auch das Wurzelwerk nochmals massiv in Mitleidenschaft gezogen. Das Ende wäre wohl so oder so absehbar. Zwar wurde zuletzt von den Gegnern der Fällaktion auf wurzelschonende Bauverfahren verwiesen, doch über den Preis dieses Verfahrens wurde nichts gesagt. Mehr Aufwand würde aber neben höheren Kosten und eine nochmals verlängerte Baustellenzeit bedeuten. Was bei einer 200-jährigen Eiche durchaus sinnvoll sein könnte, bei Bäumen mit absehbar begrenzter Lebenszeit aber wohl eher nicht. Das in Frankreich längst grassierende, massive Platanensterben wird am Rhein kaum Halt machen. Mit Blick auf die Klimaerwärmung kommt hinzu, dass widerstandsfähigere Bäume mit Aussicht auf Zukunft eher früher als später gepflanzt werden sollten. Je schneller diese Bäume wachsen können, umso früher werden sie gewünschte Kühlfunktion in der Fußgängerzone erfüllen können.

Dünne Nerven

In der Diskussion um den Erhalt der Platanen in der Kaiserstraße gab es aber auch noch einen Nebeneffekt. Bei einer öffentlichen Veranstaltung der Stadt waren auf dem Podium nur Experten versammelt, die Argumente für die Fällaktion vorbringen konnten. Die Gegenseite fehlte, der von Der Linken vorgeschlagene Experte hatte kurzfristig absagen müssen. In der lokalen Presse wurde dies bemängelt, die Info-Veranstaltung sei deshalb zu einseitig gewesen. Dass Oberbürgermeister Frank Mentrup diesen Hinweis nutzte um Medienkritik zu äußern, gibt durchaus zu denken. Dabei hätte ein Experte, der sich für wurzelschonende Verfahren ausgesprochen hätte, sicherlich auch etwas über Zusatzkosten und zusätzliche Bauzeit bei diesen Verfahren sagen können. Das hätte durchaus zur Beruhigung der Diskussion beitragen können, denn bei längeren Baustellenzeiten ist man in Karlsruhe inzwischen sehr empfindlich.

Ende in Sicht

Gestern endeten die Karlsruher Weihnachtsmärkte und und damit wird auch das Weihnachtsfest 2022 bald Geschichte sein. Beim Karlsruher Abfallamt weiß man längst, was das bedeutet: die ausgedienten Weihnachtsbäume wollen demnächst entsorgt werden. Wer es damit besonders eilig hat, kann seinen Weihnachtsbaum bereits heute auf einen der inzwischen im ganzen Stadtgebiet eingerichteten Sammelplätze schmeißen. Die Bescherung sollte vielleicht noch abgewartet werden und dann raus damit, mit dem ausgedienten Grün. Proteste von Baumschützern sind übrigens nicht zu erwarten.