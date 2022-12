Eine knappe Woche noch, dann ist er vorbei, der Jubiläums-Christkindlesmarkt. Angefangen hatte es 1972 eher beschaulich und keineswegs euphorisch, eher mit der Frage, ob Karlsruhe so etwas überhaupt braucht? Am 3. Dezember eröffnete der damalige Oberbürgermeister Otto Dullenkopf jedenfalls den ersten Christkindlesmarkt auf dem Marktplatz, der Rest ist so etwas wie eine Erfolgsgeschichte. Möglich wurde der Christkindlesmarkt unter anderem deshalb, weil gerade mal zwei Wochen zuvor an der Hauptpost und auf dem Marktplatz die ersten Fußgängerzonen eingerichtet worden waren. Es waren die ersten, zarten Versuche, den Stadtkern von Autos zu befreien und Karlsruhe als Einkaufsstadt wieder attraktiver zu gestalten. Es waren die Zeiten von Stadtflucht und verändertem Freizeitverhalten, das die Innenstädte zunehmend veröden ließ. Vor allem die Geschäftswelt war damals nicht so überzeugt, von den „neumodischen Ideen“, aufhalten konnten sie die Entwicklung jedoch nicht. Zwei Jahre später wurde der Bereich zwischen Ritter- und Herrenstraße zur Fußgängerzone, die Entwicklung war nicht mehr aufzuhalten. Auch der Christkindlesmarkt war nach seiner Premiere nicht mehr aufzuhalten und wuchs und wuchs. Inzwischen heißt das ganze Konstrukt „Weihnachtsstadt“ und umfasst auch den Friedrichsplatz, den Platz vor dem Kammertheater sowie Teile des Schlossplatzes. Seit 50 Jahren mit dabei und damit „festes Inventar“ des Christkindlesmarkts sind auch einige Marktbeschicker. Lydia Seyfert, inzwischen 80 Jahre alt, darf sich als Pionierin sehen, denn sie verkaufte auch schon in den Jahren zuvor aus einer Marktbude heraus Weihnachtsschmuck – und sie macht es noch heute. Manche Dinge bleiben, trotz aller Veränderungen, ziemlich zeitlos.

Punktsieger

Noch ist Karlsruhe halboffiziell die fahrradfreundlichste Großstadt der Republik, es dabei bleibt, wird der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) allerdings erst im kommenden Jahr bekannt geben. Vom 1. September bis 30. November konnten Radler abstimmen, jetzt wird ausgewertet. Vor zwei Jahren wurde noch vor allem die Wegeführungen um Baustellen herum negativ bewertet, zu viele Autos auf Fahrradwegen, Konflikte mit Fußgängern und auch Ampelschaltungen für Radfahrer kamen nicht gut weg. Nun, die Baustellen sind weg, da sollte sich doch einiges zum Besseren verändert haben. Von der „Wirtschaftswoche“ gab es jetzt schon mal ein Lob, in Sachen Fahrradfreundlichkeit gab es Platz 1 für die Fächerstadt. Im Gesamtranking kam Karlsruhe im „Niveauranking“ auf Platz 16, zehn Plätze besser als im Vorjahr. Im Dynamikranking gab es gar Platz 13 unter den 71 bewerteten Großstädten. Großstädte. Allerdings gab es in der Vergangenheit auch schon deutlich bessere Platzierungen für die Stadt, doch nachdem es im Baustellenjahrzehnt eher bergab gegangen war, sieht es nun zumindest nach Trendwende aus. Problembereich bleibt aber der Wohnungsmarkt und daran wird sich so schnell nichts ändern. Mit Konsequenzen für den „Speckgürtel“, denn auch dort wird die Nachfrage nach Wohnungen hoch bleiben.