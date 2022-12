Die Kleingärten der Städter genießen nicht unbedingt den Ruf, Speerspitze einer alternativen Lebensweise zu sein. Insgeheim gelten Schrebergärten bei vielen noch immer als Sinnbild eines verstaubten und muffigen Rückzugsort des leicht spießigen Bürgertums, das immer genau beobachtet, was da am Grenzzaun zum Nachbargrundstück passiert. Möglicherweise müsste dieses Vorurteil aber mal überdacht werden, denn es gibt durchaus auch gegenläufige Trends und diese sind absolut bemerkenswert. Die Kleingartenanlage Rheinstrandsiedlung in Karlsruhe ist eine solche Anlage, die nicht ins landläufige Klischee passt. Statt sorgfältig gepflegter Rasenflächen mit exakter Rasenkante gibt es dort Trockenmauern, Käferkeller, Blumenwiesen, Sandlinsen und andere Kleinbiotope, die Insekten eine Heimat bieten. In den vergangenen Jahren verschwanden auch immer mehr Zäune und das Gelände wandelte sich zu einem parkähnlichen Areal mit gemeinsam bewirtschafteten Hochbeeten. Im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Gärten im Städtebau“ gab es dafür jetzt viel Lob – und eine Auszeichnung in Gold. Als einzige Kleingartenanlage in Baden-Württemberg und eine von nur sieben in Deutschland. Die Kleingartenanlage „Brückelgraben“ in Ludwigshafen holte als einziger Preisträger aus Rheinland-Pfalz übrigens Bronze.

Grenz- und andere Streitigkeiten

Weiterhin unter keinem guten Stern steht der geplante Neubau des Klinikums Mittelbaden, der entweder in Baden-Baden oder Rastatt verwirklicht werden soll. Wie schon an dieser Stelle erwähnt wehrt sich der größere Teil des Baden-Badener Gemeinderats gegen einen Neubau auf dem Gelände der Nachbarstadt, weil man fürchtet, dass damit dereinst Baden-Baden als in amtlichen unterlagen vermerkter „Geburtsort“ aussterben könnte. Ein Geländetausch wird gefordert. Zumindest ein Kreißsaal des eventuell künftigen Klinikums soll auf Baden-Badener Gelände liegen. In Rastatt wiederum hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die gegen den Standort, der laut Gutachten am besten geeignet ist, ein Bürgerbegehren anstreben. Das Gelände, auf dem aktuell mehrere Fußballplätze angesiedelt sind, liegt nämlich an einem kleinen See. Aus Umwelt- und Naturschutzgründen sei dieser Standort deshalb abzulehnen, heißt es. Ein ehemaliges Militärgelände, das auch in die engere Wahl gekommen war, sei besser geeignet. Tatsächlich geht es bei diesem Streit aber weniger um Naturschutz, als vielmehr darum, zusätzlichen Autoverkehr im Viertel zu verhindern. Schon seit Jahren fordert eine andere Bürgerinitiative, die völlig unerwartet im gleichen Wohngebiet verortet ist, eine Umgehungsstraße, die den von der Autobahnausfahrt Rastatt-Süd kommenden Verkehr um besagtes Wohnviertel herum leiten soll. Dass dabei Wald geopfert und Landschaftsschutzgebiet durchschnitten werden müsste, spielt dabei übrigens keine Rolle. Keine wirkliche Rolle scheint auch zu spielen, dass der Neubau eines gemeinsamen und leistungsfähigeren Zentralklinikums für den Landkreis Rastatt und die Stadt Baden-Baden, mit zusammen knapp 300.000 Einwohnern, längst überfällig ist.