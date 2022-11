Karlsruhe nennt sich wieder Weihnachtsstadt. Seit Donnerstag. Nach zwei Jahren mit teilweise massiven Corona-Einschränkungen und trotz Energiekrise wird jetzt wieder voll durchgestartet. Ein bisschen ist es auf dem Marktplatz wie früher, besser sogar, denn die Menschenmenge muss sich den Platz zwischen Rathaus und Stadtkirche nicht mehr mit Stadt- und Straßenbahnen teilen. Trotz des zusätzlichen Platzes ist es gleich wieder eng, vor den Essens- und Getränkeständen bilden sich mit Beginn der Dämmerung schon wieder Schlangen. Glühwein duftet mit Bratwürsten um die Wette und zwischendurch „fliegt“ der Weihnachtsmann über den Marktplatz. Wer das Gedränge zum Auftakt erlebt hat, kann nur zu dem Schluss kommen, dass sehr vielen Menschen wohl sehr viel gefehlt hat. Doch nicht nur auf dem Marktplatz, auch auf dem Friedrichsplatz ist in diesem Jahr wieder vorweihnachtlicher Betrieb. Wenn auch dort in abgespeckter Form – was vor allem die Fahrradfahrer freut, die im Gegensatz zu früher die dortige Fahrradstraße nutzen können und diesmal keinen Bogen um die Innenstadt machen müssen. Vor dem Schloss werden zwar mit Roll- statt mit Schlittschuhen die Runden gedreht, doch im Glanz der Lichterketten macht das gar keinen großen Unterschied. Und im Kinderland rollt nach zwei Jahren Pause wieder der Weihnachtsexpress durch eine märchenhafte Landschaft. Auch die „geringfügigen“ Preissteigerungen am ein oder anderen Stand trüben die gute Laune kaum.

Frauenpower

Doch, es gibt sie tatsächlich, die Physikerinnen. Durchaus mehr, als man(n) zu denken glaubt. Anlässlich der Deutschen Physikerinnentagung treffen sich seit Donnerstag und noch bis morgen knapp 300 Frauen in Karlsruhe, um zu beweisen, dass diese vermeintlich ach so graue Theorie ihre höchst spannenden Seiten hat. Tagungsleiterin und damit exzellente Botschafterin ist Milada Margarete Mühlleitner, Professorin für Theoretische Physik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die sich beruflich mit Quantenmechanik, Relativitätstheorie, Higgs-Physik und anderen exotischen Forschungsgebieten beschäftigt. Noch immer sind es viel zu wenig Frauen, die mit Physik beschäftigen, nur 20 Prozent der Studierenden in diesem Fachgebiet sind weiblich. Viel zu wenige, so die einhellige Meinung und deshalb können am heutigen Samstag vor allem Mädchen am KIT reinschnuppern, in das Abenteuer Physik, das kaum Berufswünsche offen lässt. Einer, der in Karlsruhe Geophysik studierte, ist die Karriereleiter schließlich ganz nach oben gestiegen: Astronaut Alexander Gerst, der es dank seines Physikstudiums vielleicht sogar bis auf den Mond schafft. Auch Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit, beim Schülerinnenprogramm am KIT heute Uni-Luft zu schnuppern, auf der Internetseite des KIT gibt es dazu Infos. Am Rande vermerkt sei vielleicht noch, dass auch Männer an der Tagung teilnehmen. Einige wenige sind es, die bei dieser Gelegenheit „erschnuppern“ können, wie es ist, in der Minderheit zu sein. Eine Erfahrung, die in der Naturwissenschaft bisher viel zu häufig den Frauen vorbehalten ist.