Sie stehen noch, die Platanen in der Kaiserstraße und sie werden noch ein Weilchen länger stehen. Der Gemeinderat hat in dieser Woche den Punkt „Platanenfällung“ wieder von der Tagesordnung genommen, nicht zuletzt, weil über 2.000 Menschen inzwischen eine Petition unterschrieben haben, die sich für den Erhalt der Bäume einsetzt. Auf Dauer wird die Bürgervertretung am Thema aber nicht vorbeikommen und es ist ziemlich genau absehbar, wohin die Entwicklung geht. Platanen sind eigentlich ziemliche Fremdkörper in Mittel-Europa. Und das war bisher auch gar nicht so schlecht. Zwar fehlen die nützlichen Pilze, mit denen Bäume in der Regel eine Symbiose eingehen, aber eben auch Schädlinge waren unbekannt. Doch das hat sich in den vergangenen Jahren rasant geändert. Schadpilze und Schadinsekten sorgen für Erkrankungen wie den Platanenkrebs, der gerade in Südfrankreich zu massenhaftem Absterben der Bäume führt.

In Karlsruhe ist es bisher „nur“ der Platanenmehltau, die Konsequenzen sind ähnlich drastisch. Ob andererseits der Zürgelbaum, der die Platanen in der Kaiserstraße ersetzen soll, der Weisheit letzter Schluss ist, sei dahingestellt. Diese Bäume stammen aus Kanada, der Schadpilz „wohnt“ bisher zwar noch in Taiwan, alles weitere ist aber nur eine Frage der Zeit. Man darf schon mal fragen, wie sinnvoll es ist auf nur eine einzige Baumart zu setzen. Auf der anderen Seite ist das Leben in Innenstädten für Bäume immer mit großem Stress verbunden. Königswege wird es nicht geben, gute, also wirklich gute Pflege und großzügig bemessene Wurzelbereiche könnten aber helfen.

Burger-Stadt

Rund um den Europaplatz eroberten in den vergangenen Monaten die Burgerbrater wichtige Marktanteile. Paul Kaufmann, Buchhändler in der benachbarten Erbprinzenstraße und früher lange Jahre Gemeinderat in Minfeld, beobachtet diese Entwicklung vor seinem Schaufenster schon seit Jahren und er sieht sie höchst kritisch. Wenn so das neue Karlsruhe aussehen soll, dann gute Nacht, grummelte er im vergangenen Jahr.

Natürlich ist die Erkenntnis, dass eine Monokultur von Burgerläden einer Stadt nicht gut tun könne, nicht neu. Andererseits ist es aber auch nicht einfach, die gewünschten Gaststätten genau dort anzusiedeln, wo man sie gerne hätte. Siehe das Ex-Cafe Böckeler am Marktplatz. Aktuell kämpft die städtische Fächer GmbH um die Zukunft der Gaststätte „Schlachthof“, am Rande des Kreativparks „Alter Schlachthof“. Die Lage ist sprichwörtlich zukunftsträchtig, auch weil gegenüber die Verkehrsbetriebe ihr Bürogebäude haben. Das Ziel ist eine Gaststätte mit regionaler und hochwertiger Küche, in der auch künftig Konzerte stattfinden können. Der aus dem irischen Kilkenny stammende Jean Tracy, vielen in der Region als Chef der Jean Tracy-Band bekannt, hatte über Jahre hinweg den Laden in diesem Sinne am Laufen gehalten, doch das ist längst Geschichte. Andere Betreiber und Pächter folgten, doch seit Ende September ist die Küche kalt und die Verstärker bleiben ausgeschaltet.

Nun sucht die Fächer-GmbH also eine Nachfolgelösung. Ein erfahrener Gastronom soll es sein, der auch der Kultur genügend Platz lässt. Könnte spannend werden. Der „nächste“ Burger-Laden komme sicherlich hier nicht rein, wurde prophylaktisch schon mal versprochen.