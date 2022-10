Alles neu macht die Kombilösung. Das gilt auch für die Bäume in der Kaiserstraße, wo aktuell noch 48 Platanen als „Kühlelemente“ die heißen Sommertage halbwegs erträglich machen.

Noch, denn ab dem kommenden Jahr sollen sie gefällt und durch 86 Zürgelbäume ersetzt werden. Das sorgt aktuell mal wieder für Wallungen in der Kommunalpolitik. Platanen kennt man als Urlauber vor allem aus Frankreich. Noch, muss man leider ergänzen. Grundsätzlich gilt zwar, dass Platanen Trockenheit und Luftverschmutzung gut vertragen, doch seit Ende des Zweiten Weltkriegs verbreiten sich Pilzkrankheiten ganz massiv. Von Neupflanzungen wird inzwischen komplett abgeraten. Auch in Karlsruhe sind in der Fußgängerzone schon dickere Äste von erkrankten Platanen wie aus dem Nichts abgebrochen und auf den Boden gekracht. Auch deshalb soll es nun der wenig bekannte Zürgelbaum richten. Eine zu den Hanfgewächsen gehörende Baumart, die vornehmlich in Südeuropa heimisch ist. Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwissen dem Zürgelbaum eine nahezu nicht vorhandene Frosttoleranz. Soll heißen, dort wo es im Winter kalt wird, ist dieser Baum fehl am Platze. Für das warme Karlsruhe scheint er hingegen ideal zu sein. Beschlossen wurde das übrigens schon 2010, damals heftig kritisiert von den Grünen. Nun wird die Diskussion von der Linken neu aufgerollt und am Dienstag im Gemeinderat nochmals diskutiert. Das Ergebnis ist absehbar. Die Argumente pro Fällung der Bäume haben sich seit 2010 leider noch verstärkt.

Geburtstagskind Informatik-Fakultät

Im Jahr 1972 gründete die Universität Karlsruhe eine „Fakultät Informatik“ und spielte damals deutschlandweit den Pionier. Informatik studieren konnte man andernorts zwar schon etwas früher, doch Karlsruhe war die erste Uni, die groß dachte. Zehn Professoren gab es. Männer allesamt. Diese Woche wurde nun mit einem Festakt der 50. Geburtstag der Fakultät gefeiert, die Probleme der Anfangszeit sind aber noch immer präsent. Der Frauenmangel unter den Professoren, Wissenschaftlern und Studierenden ist offensichtlich. Die Hälfte der Bevölkerung mache weiterhin einen Bogen um das Fach, klagte Prodekan Ralf Reussner dieser Tage.Das liegt natürlich, wie so oft, am Bild in der Öffentlichkeit. Nerds, die am Computer hocken und zocken, sind mit überwältigender Mehrheit männlich. Bilder von Frauen am Computer sind seltener zu finden, als Frauen in der Bierwerbung. Änderungen sind dringend nötig. Am KIT gibt es immerhin Bestrebungen, Frauen besonders zu fördern - mit Erfolg. Britta Nestler, die an computergestützter Materialforschung arbeitet, ist als Ausnahmewissenschaftlerin in ihrem Fach anerkannt. 2017 wurde sie mit dem 2,5 Millionen Euro „schweren“ Gottfried Wilhelm Leipnitz-Preis ausgezeichnet. Almuth Arneth, die am computerlastigen Institut für Meteorologie und Klimaforschung aktiv ist, bekam die Auszeichnung diese Jahr. Dorothea Wagner wurde vor drei Jahren mit der höchsten Informatik-Auszeichnung Deutschlands, der Konrad-Zuse-Medaille ausgezeichnet. Als erste Frau überhaupt.