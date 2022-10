Auch dieser Hilferuf dürfte in der breiten Öffentlichkeit weitgehend lautlos verhallen. Das Städtische Klinikum machte im vergangenen Jahr einen Verlust in Höhe von knapp 20 Millionen Euro, für das laufende Jahr rechnet der Kaufmännische Geschäftsführer Markus Heming mit einem ähnlichen Minusbetrag.

Vielleicht auch mehr, denn allein die Energiekosten erhöhten sich von acht auf 17 Millionen Euro, nächstes Jahr könnten es 23 Millionen Euro sein. Einfach die Raumtemperatur um ein, zwei Grad abzusenken geht im Umfeld kranker Menschen nicht. Schon vor geraumer Zeit war das Klinikum bei der Aktion „Alarmstufe Rot“ beteiligt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft forderte Soforthilfen. Von solidarischen Massenkundgebungen ist nichts bekannt – obwohl es um ein zentrales Anliegen der Bevölkerung geht, um eine möglichst gute Gesundheitsvorsorge. Den großen Aufschrei gibt es nur, wenn irgendetwas schief läuft und genau das passiert aber selten. Der Betrieb im Klinikum und in anderen Krankenhäusern in Karlsruhe und der Region läuft trotz aller Probleme erstaunlich gut. Beim „Städtischen“ kommt hinzu, dass die Verluste vermutlich über den städtischen Haushalt ausgeglichen werden. Also kein Grund zur Sorge? In diesem einen Punkt ist das Klinikum dank dem „großen Geldgeber“ im Hintergrund tatsächlich etwas privilegiert. Doch insgesamt müssen Krankenhäuser von dem leben, was sie einnehmen. Während der Pandemie war das deutlich zu wenig, denn viele Betten blieben leer, weil auch das Personal nicht von Corona verschont blieb. Wenn weniger eingenommen wird, fehlt Geld für zusätzliches Personal und medizinische Innovationen. Ein Teufelskreis.

Stadtfest

Karlsruhe feiert an diesem Wochenende sein Stadtfest. Der Termin steht schon längere Zeit in den jeweiligen Kalendern. Da muss man dann auch durch – obwohl in rund zehn Tagen die nächste Feier anstehen dürfte. Der Kriegsstraßentunnel soll am 19. Oktober endlich in Betrieb gehen, die Erreichbarkeit der Karlsruher City wird dann für Autofahrer spürbar schneller werden. Falls alles klappt, natürlich. Der richtige Termin für ein Stadtfest wäre also eher das Wochenende in 14 Tagen gewesen. Alternativ hätte man die Inbetriebnahme des Kriegsstraßentunnels zwei Wochen früher durchziehen können. Schwierig in diesen Zeiten des Personal- und Materialmangels. Oder man feiert in zwei Wochen eben nochmals, wenn auch in kleinerem Stil. Letztlich kommt es aber auf diese zwei Wochen nicht mehr an.

Entscheidend ist für den Handel vor allem, dass das Weihnachtsgeschäft ordentlich läuft. Trotz vermutlich dezenterer Beleuchtung der Innenstadt. Und wenn am Ende die Umsätze trotzdem nicht stimmen, an der vermeintlich schlechten Erreichbarkeit der Innenstadt wird es vermutlich ohnehin nicht liegen.