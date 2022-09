Seit Mittwoch treffen sich Christen aus aller Welt in Karlsruhe, zur ersten Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Deutschland, werden rund 4.000 Delegierte aus der ganzen Welt nach Karlsruhe kommen.

Rund 350 christliche Kirchen werden vertreten sein, der Karlsruher Marktplatz, die gute Stube der Stadt, steht erstmals so richtig präsentabel im Mittelpunkt. Keine Gleise mehr, keine Baustellen – und keine Bäume. Am Ende des heißen Sommers werden Vorzüge und Nachteile des zentralen Stadtplatzes nochmals offenbar. Letztlich gibt es in Karlsruhe so viele Dächer und Fassaden, die noch begrünt werden können, dass dieser verhältnismäßig kleine Platz in der Mitte klimatisch eigentlich gar keine große Rolle spielen sollte. Das Klima ist andererseits auch Thema beim Ökumene-Treffen. Der Klimawandel wurde unter anderem von Bartholomäus I., dem Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, als größte Bedrohung unseres Planeten bezeichnet.

Ein anderes, höchst virulentes Thema wurde gleich zur Eröffnung des Kirchentreffens von Bundespräsident Walter Steinmeier angesprochen. Der Krieg in der Ukraine und die Haltung der Russisch-Orthodoxen Kirche sorgen für Kritik unter den meisten Delegierten. Doch auch die Russisch-Orthodoxe Kirche hat Vertreter nach Karlsruhe entsandt und diese reagierten erwartungsgemäß empört auf Steinmeiers Äußerungen. Die kommenden Tage könnten spannend werden.

Licht im Tunnel

In der 42. Woche soll das große Werk endlich vollendet sein. Zwischen dem 17. und 23. Oktober soll endlich auch der Straßentunnel unter der Kriegsstraße in Betrieb gehen. Ursprünglich war die Inbetriebnahme schon Ende vergangenes Jahr geplant, gemeinsam mit dem Stadtbahntunnel, doch fehlende Bauteile hatten für Verzögerungen gesorgt. Im Mai war des dann wohl ein Vogel, der beim Probelauf in einen der großen Lüfter flog und damit die Zerstörung einer Turbine verursachte. Wieder musste verschoben werden. Wieder auf ein zunächst unbestimmtes Datum, denn Ursachensuche und gestörte Lieferketten kosteten viel Zeit. Doch nun ist Optimismus angesagt. Massive Gitter vor den Lüftern sollen diese zunächst vor Beschädigungen schützen, ehe im Sommer kommenden Jahres neue, modifizierte Lüfter eingebaut werden können. Einige Wochen lang wird der Tunnel dann wohl wieder dicht sein, doch das ist dann eine andre Geschichte. Zunächst darf man sich in Karlsruhe auf eine Entspannung der Verkehrslage freuen.

Gorbatschow und Karlsruhe

Im Jahr 1999 war es, da wurde ehemalige sowjetische Präsident Michail Gorbatschow in Karlsruhe zum Präsidenten der „Internationalen Akademie für Nachhaltige Entwicklungen und Technologien“ an der damaligen Universität Karlsruhe gewählt. Schon im Jahr zuvor hatte Gorbatschow erstmals Karlsruhe und die Uni besucht. Vor begeisterten Zuhörern hielt er im Saal des Studentenwerks am Adenauerring eine bemerkenswerte Rede, in der er die Lösung der ökologischen Probleme als wichtigste Menschheitsaufgabe bezeichnete und eine „Revolution in den Köpfen“ forderte. Es waren ohnehin denkwürdige Tage für die Fächerstadt, damals im Mai, denn zeitgleich mit Gorbatschow war auch Lech Walesa zu Gast. Zwei Friedensnobelpreisträger in der Fächerstadt, das gab es nie zuvor und seither auch nicht mehr. Auch die damals noch Bonner Polit-Prominenz war natürlich vertreten. Außenminister Klaus Kinkel war schließlich – nebenbei – auch Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Karlsruhe. Der FDP-Politiker hat die Stadt damals mehrfach in den internationalen Fokus geschoben.