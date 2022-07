Ein Tag früher als früher begann am Donnerstag die diesjährige Auflage von Das Fest in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage und gleich zum Auftakt gab es mehrere echte Knaller.

Alice Merton zum Beispiel, deren Name viele nicht kennen, ihren Hit „No Roots“ dürfte aber jede und jeder schon mal gehört haben. Über 300 Millionen mal wurde das Ding schon allein auf Youtube gehört, jetzt kamen rund 50.000 beim Fest in Karlsruhe dazu.Über Seeed muss man gerade in Karlsruhe ohnehin kein Wort mehr verlieren. Das Fest und Seeed das war und ist schon immer eine ganz besondere Verbindung. „Das Fest ist der Berg Zion unter den deutschen Open Airs“, hieß es von der Berliner Combo schon vor Jahren. Die Idee, beim donnerstäglichen Frühstart ins Fest gleich zwei große Namen zu präsentieren, kann als gelungen bewertet werden. Ein ausverkaufter Hügel, viel Betrieb auf dem Restgelände – obgleich dieses im Sparformat startete. Kulturbühne und DJ-Bühne waren erst ab Freitag in Betrieb und so konzentrierte sich der Betrieb auf dem Restgelände auf die Feldbühne und den Kinderbereich, der schon Stunden vor dem Auftakt unter der Regie des Stadtjugendausschusses ein Spielfest in der Klotze veranstaltete.

Recht entspannt ging Das Fest somit an den Start. Wenn sich nur dummerweise im Hinterkopf nicht dieser Gedanke festgesetzt hätte, dass mit dem folgenden Freitag für die meisten ein ganz normaler Arbeitstag lauerte.

Saurier-Fossil

Das Naturkundemuseum produzierte in den vergangenen Tagen Schlagzeilen, auf die jedes Museum sehr gerne verzichten würde. Das Museum, so der Vorwurf, habe sich ein illegal aus Brasilien ausgeführtes Saurier-Fossil „angeeignet“. Schwerer Tobak. Wie inzwischen bekannt wurde, kamen die versteinerten Saurierteile in Form von zwei Steinplatten im Jahr 2006 über eine Fossilienhändlerin aus Rheinland-Pfalz nach Deutschland. Die „unbestimmten Besonderheiten“, zu denen diese Steinplatten gehörten, kosteten lediglich gut 2.000 Euro und wurden Jahre später für 16.000 Euro an das Naturkundemuseum weiter verkauft. Dort lagen sie mal im Keller, ehe vor zwei Jahren genauer hingeschaut wurde. Eberhard „Dino“ Frey vom Naturkundemuseum und sein Kollege David Martill von der University Portsmouth fanden heraus, dass es sich bei dem Fossil um Teile von Ubirajara jubatus handelte, dem vermutlich ersten, gefiederten aber nicht flugfähigen Dino der südlichen Hemisphäre.Rund 120 Millionen Jahre alt und ausgewachsen knapp 150 Zentimeter lang. Es war eine Sensation – und damit begann das Ungemach. Das Fossil hätte Brasilien nie verlassen dürfen, heißt es von der brasilianischen „Society of Paleontology“.

Dass die Fossilienfunde seinerzeit unbeanstandet durch den brasilianischen Zoll gingen, also keinesfalls heimlich bei Nacht und Nebel verschwanden, geschenkt. Tatsächlich verbietet ein brasilianisches Gesetz von 1942, dass mit Fossilien aus dem Land gehandelt werden darf. Dessen ungeachtet wurde aber genau das über Jahrzehnte hinweg geduldet – mit dem Segen brasilianischer Behörden. Wie dem auch sei, über das Naturkundemuseum ging ein Shitstorm nieder und inzwischen hat das Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg das Ende der Debatte verkündet und die Rückgabe des Fossils angeordnet. Und damit erst recht zum Politikum gemacht, weil Frey und Kollegen plötzlich als Rechtsbrecher dastehen. Dass Fehler gemacht wurden, räumt Frey unumwunden ein. Er hätte vor dem Kauf genauer hinschauen müssen, zudem hatte er den Erwerb unter einem falschen Datum einsortiert. Dass die „unbestimmte Besonderheit“ erst dank seiner Forschung zur wissenschaftlichen Sensation wurde, spielt schon lange keine Rolle mehr.