Jetzt ist es also heraus, das Autoland entdeckt das Bahnfahren. Über Pfingsten waren auf im Raum Karlsruhe die Bahnen gut gefüllt, teilweise auch überfüllt. Dem 9-Euro-Ticket sei Dank. Einerseits. Andererseits kennt der geübte Bahnfahrer das schon länger. Wer Freitag nachmittags mit dem ICE – ganz ohne 9-Euro-Ticket, das hier ohnehin nicht gilt – in die nächste Großstadt fährt, wird sie schon entdeckt haben, die Mitfahrenden die im Eingangsbereich oder unter (!) der Gepäckablage auf dem Boden sitzen. Auf einen Sitzplatz hoffen im morgendlichen Berufsverkehr können in der Region Karlsruhe auch nur die, die an den ersten Haltestellen der jeweiligen Bahnen zugestiegen sind. Immer wieder kommt es auch vor, dass Fahrgäste, vor allem Schüler, am Bahnsteig zurück bleiben müssen.

Pfingsten in Verbindung mit dem 9-Euro-Ticket wirkte wie ein Brennglas und zeigte vor allem eines: wenn das Angebot stimmt, dann ist der öffentliche Nahverkehr durchaus eine gute Alternative. Angebot bedeutet in diesem Zusammenhang vor allem, dass die Bahnen häufig fahren und dies bis spät in die Nacht tun. Das weiß man in Karlsruhe spätestens seit 1992, als die erste Stadtbahn von Bretten direkt in die Karlsruhe Innenstadt fuhr.

Die Zahl der Bahnreisenden vervielfachte sich schlagartig, an Sonntagen fuhren sogar 30 mal so viele Menschen mit der Bahn als früher. Das Karlsruher Modell hat vorgemacht, was möglich ist. In der Südpfalz besteht demnach noch erheblicher Nachholbedarf. Nur der Ast aus Karlsruhe in Richtung Germersheim ist bisher elektrifiziert und damit stadtbahntauglich.

Möblierte Innenstadt

Die Stadtbahnen rollen zwar schon seit einem halben Jahr durch den Tunnel, doch oberirdisch ist der Gang durch und über die Kaiserstraße noch immer geprägt vom scheuen Blick, ob da nicht „was“ kommt. Bahnen sind es natürlich nicht mehr, doch Autos und vor allem Fahrradfahrer erfordern beim Gang über den noch immer in der Fußgängerzone liegenden Gleisstrang Aufmerksamkeit. Inzwischen stehen auch Sitzbänke auf den Gleisen, schön mit Blumen geziert, vermitteln sie einen ersten Ausblick auf die künftige Fußgängerzone. Auffällig ist auch, dass sich mache Gastronomiebetriebe stärker ausbreiten. Auch im sogenannten Passagenhof, am Rande der Kaiserstraße, sind andere Zeiten angebrochen. Wo früher viele Autos parkten sind inzwischen Sitzmöbel und eine kleine Bühne aufgebaut. Und auch hier machen sich die Gastronomen inzwischen „breiter“. Noch ist das alles nur provisorisch.

Im Rahmen eines „Reallabors“ werden die Effekte getestet und wissenschaftlich ausgewertet. Unterschiedliche Auffassungen sind vorprogrammiert, wenn Parkplätze zugunsten des Fußverkehrs wegfallen. Am 20. Juli wird im Passagenhof der Versuch beendet, zwei Tage vorher startet dann in der Karlstraße beim Europaplatz das nächste Reallabor, das bis Ende Oktober gehen soll. Zwischen Amalien- und Stephanienstraße sollen dann keine Autos mehr rollen. So etwas ähnliches gab es schon, als noch am Stadtbahntunnel gebaut wurde. Damals aus der Not geboren, diesmal mit voller Absicht und vor allem wissenschaftlich begleitet. Ob es hilft, Wogen zu glätten wenn langfristig entschieden werden muss?