Es stand diese Woche in dieser Zeitung, Safo, die letzte Löwin im Karlsruher Zoo, musste eingeschläfert werden. Damit endet ein weiteres Kapitel der Tierhaltung. Rund 80 Jahre lang konnten im Karlsruher Zoo die Besucher Löwen bestaunen, nach dem 2. Weltkrieg bestand die Gruppe aus bis zu sieben Tieren. Das markante „Löwengebrüll“ gehörte zum Zoobesuch lange Zeit hinzu. Doch als vor elf Jahren das Löwen-Männchens Menelaos eingeschläfert werden musste ist es merklich ruhiger geworden und nun ist mit Safo also die letzte ihrer Art in Karlsruhe „ausgestorben“. Für eine wenigstens minimal artgerechte Löwenhaltung fehlt schlichtweg der Platz. Aus heutiger Sicht mag man es kaum glauben, dass einst im Zoo sogar ein Königstiger lebte. 1923 war das, als exotische Tiere den Schauwert erhöhen sollten. Dazu passte, dass dieser aus Wien kommende Tiger der österreichischen Hauptstadt einst von einem „echten Maharadscha“ geschenkt worden war. Erst später kamen Löwen, Panther, Jaguar, der Sibirische Tiger und mehrere Bärenarten hinzu.

Große Tiere, prächtig anzuschauen. Zur Bundesgartenschau 1967 prunkte der Zoo dann mit einer neuen Eisbärenanlage und der damals mit elf Tieren größten Eisbären-Zuchtgruppe Europas. Auch wegen der Zuchterfolge war Karlsruhe weltbekannt. Inzwischen orientiert sich die Tierhaltung aber viel stärker an den Bedürfnissen der Tiere und so wird man sich in den kommenden Jahren von weiteren Tierarten verabschieden müssen. Doch andere Tierarten füllen die Lücken und nicht zuletzt ist da der Streichelzoo, der vielen Kindern den ersten Kontakt zu heute exotischen Tieren wie Esel, Schaf und Schwein ermöglicht.

Wandelfieber

Auch die Karlsruher Messelandschaft wird gerade neu geordnet. Zwei Jahre Corona-Pause und die Aussicht auf einen weiteren Corona-Herbst und Winter erfordern neue Konzepte. Prominentes Opfer wurde die „Inventa“, eine Publikumsmesse, die seit 1966 den frühzeitigen Frühling in die Stadt brachte. In Glanzzeiten gab es hier riesige Schaugärten zu bestaunen. Doch um Corona aus dem Weg zu gehen geht der Trend hin in Richtung warme Jahreszeit. Im Frühsommer braucht es aber nun mal keine gärtnerischen Frühlingsgefühle, schon gar nicht in einer Halle. Die Inventa ist somit erst mal Geschichte. Die entstandene Lücke will nun gefüllt werden.

Premiumangebote

Das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr schafft Platz für Träume. Mal eben „für fast lau“ nach Berlin, Hamburg, Rügen oder Sylt zu tuckern? Warum nicht? Wenn man sich zwölf Stunden und länger in einen Zug setzen und mehrmals umsteigen will, geht so etwas durchaus. Wer es weniger aufwändig mag, hat die ganze Pfalz, das Kraichgau oder den Schwarzwald zur Auswahl. Das Billig-Ticket macht vieles möglich. Die exklusiven Angebote in Karlsruhe erfordern allerdings zusätzliche Tickets. Hoch auf Turmberg mit der Turmbergbahn kostet für Erwachsene weiterhin zwei Euro pro Fahrt, drei für die Rückfahrkarte und noch „teurer“ ist die Schlossgartenbahn. Sonntags, bei Dampfbetrieb, sind hier sogar 4,50 Euro fällig. Es war eben schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.