Naturschutz hat in Landschaftsschutzgebieten nur bedingt seine Daseinsberechtigung. Zu dieser Erkenntnis muss man kommen, wenn man die behördlichen Probleme eines Karlsruher Imkers sieht.

Jener hatte in einem Landschaftsschutzgebiet ein Biotop erbaut, in dem zahllose Insekten und andere Kleinlebewesen, natürlich auch Eidechsen, einen Lebensraum fanden. Prompt gab es Ärger mit dem Liegenschaftsamt der Stadt. Im Landschaftsschutzgebiet dürfen nun mal per Gesetz keine Steinmauern, Hochbeete und andere „Bauwerke“ errichtet werden. Selbst dann nicht, wenn sie ökologisch höchst wertvoll sind. Verstehen muss man das nicht unbedingt. Klar soll Wildwuchs im Landschaftsschutzgebiet verhindert werden, doch diese Regelung zielt eigentlich vor allem auf Gartenhäuschen und Nutzgärten. Jedenfalls wurde dem Imker auferlegt, die „Bauwerke“ auf dem von der Stadt gepachteten Gelände schleunigst wieder zu schleifen. Wenn man bedenkt, dass die Bahn bei Neubauprojekten wie Stuttgart 21 umgerechnet rund 4.000 Euro für jede Eidechse ausgeben musste, die aus dem Baufeld heraus umgesiedelt wurde, dann ist so eine behördliche Anordnung wie in Karlsruhe mindestens bemerkenswert. Wie dem auch sei, ganz am Ende scheint man – zumindest vorläufig - die Kurve bekommen zu haben. In freundlichen Gesprächen wurde inzwischen vereinbart, dass man bis Jahresende gemeinsam eine Lösung finden wolle. Amt, Pächter, Eidechse und Biene, sozusagen.

Tête-à-Tête

Seit Mittwoch ist die Rastatter Innenstadt wieder zu einer wilden Ansammlung von Bühnen und Auftrittsflächen mutiert, Deutschlands größtes Straßentheater Festival, das Tête-à-Tête, das auch in diesem Jahr zahlreiche Fans aus der Südpfalz und weit darüber hinaus anlockt, hat sich nach der Pandemiepause mit Macht zurückgemeldet. Jede größere Fläche wird bespielt, wer unbeschwert lachen, staunen und sich amüsieren will, ist hier am absolut richtigen Platz. Noch bis morgen bieten knapp 50 Theater-, Tanz- und Zirkusgruppen aus zwölf Nationen auf zwei Dutzend Bühnen das, was Straßentheater so einzigartig macht. Schon seit 1993 existiert dieses Festival und noch immer ist es einfach gut.

Erfolgsgeschichte

Die städtische Wohnbaugesellschaft „Volkswohnung“ feierte diese Woche ihren 100. Geburtstag, doch das war nur der Auftakt in ein feierliches Jubiläumsjahr. Rückblick: Am 26. Mai 1922 wurde die Volkswohnung als „Wohnungsbau für Industrie und Handel GmbH“ gegründet, eine der Vorläufergesellschaften der heutigen Volkswohnung. Es ging zunächst bergauf. Doch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und in dem von diesen entfesselten Zweiten Weltkrieg wurde dann die Hälfte des Wohnungsbestands beider Gesellschaften zerstört. Nach dem Krieg ging es deshalb vor allem darum, schnell ganz viel Wohnraum zu schaffen, am Mühlburger und am Rintheimer Feld, sowie in der Waldstadt, später auch in Oberreut entstanden binnen weniger Jahre fast 6.000 Wohnungen. Ganz große Klötze wurden zuletzt zwar nicht mehr gebaut, doch angesichts explodierender Mietpreise in anderen Großstädten, ist die Volkswohnung Karlsruhe als Gesellschaft in städtischer Hand und als Garant für bezahlbare Wohnungen aktuell wichtiger denn ja. Von daher: Alles Gute zum Geburtstag.