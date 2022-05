Die Landtagspräsidentin war höchstpersönlich nach Karlsruhe geeilt, um die jüngsten Verstimmungen zwischen Baden und Württemberg auszuräumen. Wobei das Aufbegehren der Landesvereinigung Baden in Europa sicherlich nicht gesamtbadisch betrachtet werden kann, es war vor allem jener badische Stachel, der seit Jahrzehnten wider die Bevorzugung der Landeshauptstadt Stuttgart kämpft.

Von ganz weit außen betrachtet, also beispielsweise aus der Südpfalz heraus, war es eher eine Petitesse. Da veranstaltete der Schwäbische Heimatbund – auch den gibt es – eine Podiumsdiskussion zum 70. Landesjubiläum, an dem sich auch die Landeszentrale für Politische Bildung und der Landtag beteiligten.

Badische Vertreter waren nicht eingeladen. Unhöflich von den Schwaben, bis ärgerlich, könnte man sagen. In einem Brief an die Landtagspräsidentin Muhteren Aras von den Grünen wurde deshalb Unmut bekundet. Aras verwies nun darauf, dass die schwäbische Veranstaltung ein rein lokales Ereignis war. Zum offiziellen Festakt im Landesparlament waren in dieser Woche dann auch tatsächlich badische Vertreter eingeladen. Andererseits kann man sich aber auch des Eindrucks nicht erwehren, dass die badische Seite, beziehungsweise die Landesvereinigung Baden in Europa, manchmal etwas schlafmützig unterwegs ist. Während die schwäbische Seite nass-forsch Veranstaltungen organisiert, Bücher veröffentlicht und dergleichen mehr - und selten versäumt, Landesbehörden mit ins Boot zu holen - hört man von badischer Seite meist nur Klagen darüber, dass dem so ist. Vielleicht sollte man mal selbst vorpreschen. Oder sich weniger aufregen.

Muhteren Aras hat nun im Karlsruher Rathaus versprochen, dass das 75. Landesjubiläum in Baden stattfinden werde. Sofern sie nach der nächsten Landtagswahl noch im Amt ist – wozu die badische Seite ja mit einem Kreuzchen an der richtigen Stelle bei der nächsten Landtagswahl ihren Beitrag leisten könne.

Frühlingserwachen

Zweifel, nach zwei schier lähmenden Corona-Jahren erwacht das öffentliche Leben in Karlsruhe derzeit mit Macht. Dem Fest der Sinne an diesem Wochenende, zu dem die Stadt bis zu 200.000 Besucher erwartet, folgen in den kommenden Wochen und Monaten das Kulturfestival „Schwein gehabt“ auf dem Gelände des Alten Schlachthofs, ein Biergartenfest der Brauerei Hoepfner, das Zeltival im Tollhaus und nicht zuletzt das auf vier Tage ausgeweitete Das Fest in der Günther Klotz-Anlage. Und das sind natürlich nur die Dickschiffe im Veranstaltungskalender. Wäre da nicht der Krieg in der Ukraine mit all seinen Unwägbarkeiten, man wäre fast versucht, sich auf unbeschwertere Zeiten zu freuen.

Dankbarkeit

Feuerwehr Knapp 3.000 Kilometer haben die Feuerwehrleute aus Karlsruhe und Umgebung zurück gelegt, um insgesamt zehn alte Feuerwehrfahrzeuge in die Ukraine zu bringen. Strapaziös war es, 24 Stunden hin und 24 Stunden zurück, das ist selbst für Feuerwehrleute, die ja viel gewohnt sind, eine harte Nummer. Vor Ort erlebten sie aber pure Freude und Dankbarkeit seitens der ukrainischen Kameraden. Die mit der langen Fahrt verbundenen Sitzbeschwerden werden bald vergessen sein, die Eindrücke aus einem Land im Krieg werden bleiben.